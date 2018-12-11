Binali Yıldırım’dan şehit Rize Emniyet Müdürü açıklaması! | Son dakika haberleri

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Ankara’da Türk-İş’e yaptığı ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Rize’de bir trafik polisi tarafından düzenlenen saldırıyı hatırlatan Yıldırım “Maalesef benim de yakın korumalığımı yapan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, bir polis memurunun saldırması sonucu hayatını kaybetti. Yaralanan görev arkadaşları var. Onlara da geçmiş olsun diyor, Emniyet Müdürüne Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yaralılara Allah’tan şifa diliyorum.” dedi.
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