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Son dakika: Bir kişi raylara düştü! Metro seferleri durdu

İstanbul, Osmanbey metrosunda raylara düşen bir kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Osmanbey-Yenikapı hattının bir bölümü ulaşıma kapatıldı. Seferler saat 10:00'da normale döndü.

android-time 07:59
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İstanbul, Osmanbey metrosunda raylara düşen bir kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Osmanbey-Yenikapı hattının bir bölümü ulaşıma kapatıldı. Seferler saat 10:00'da normale döndü.

Alınan bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen kişi, Osmanbey metro istasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle raylara düştü.  Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Olay nedeniyle Taksim-Osmanbey istasyonları arasındaki metro seferi bir süre yapılamadı.

Metro İstanbul’un Twitter hesabından yapılan duyuruda, “M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı’nda Osmanbey İstasyonu peron 2 geçici bir süre işletmeye kapatılmıştır. Osmanbey- Taksim arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır.” denildi.

Metro seferleri saat 10:00 itibariyle normale döndü.
İSTANBUL (AA) 

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Son güncelleme: android-time 10:2615.12.2018
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