Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Birden alev aldı! Çiftçiler yardıma koştu

Bursa'nın İznik ilçesinde odun yüklü TIR alev alarak yanmaya başladı. Yoldan geçen çiftçiler, su tankerinden hortumla su sıkarak alevleri söndürdü.

android-time 21:54 28 Eylül 2018
Haberler Gündem
Birden alev aldı! Çiftçiler yardıma koştu
Bursa'nın İznik ilçesinde odun yüklü TIR alev alarak yanmaya başladı. Yoldan geçen çiftçiler, su tankerinden hortumla su sıkarak alevleri söndürdü.

Olay, İznik-Adapazarı karayolu kırsal Karatekin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Cengiz Dönmez yönetimindeki 67 SE 650 plakalı TIR’ın dorsesindeki odunlar alev aldı.

İLGİLİ HABERİstanbul'da huzurevinde korkutan yangınİstanbul'da huzurevinde korkutan yangın

TIR’ın lastiklerinden çıktığı iddia edilen yangını gören çiftçiler, traktöre bağlı su tankerleriyle yardıma koştu. Çiftçiler, tankerden hortumla su sıkarak alevleri söndürdü. İhbarla gelen itfaiye, yangını tamamen söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 21:5928.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more
Yorumlar