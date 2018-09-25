Bolu Dağı’nda yoğun sis

D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve yoğun sis etkili oluyor.

Bölgede, kuvvetli yağış ve yoğun sis nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Karayolunun Düzce ve Bolu kesimleri Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Güzergahlarda tedbir alan trafik ve kara yolları ekipleri, sürücüleri takip mesafesini koruma ve hız yapmama konusunda uyarıyor.

Öte yandan Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, yağışın devam edeceğini ve yüksek kesimlerde ara ara kar yağışının görülebileceğini bildirdi.

AA