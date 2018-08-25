Bu bir ilk: Polisten sürücüye tam pansiyon

Bu uygulama bir ilk! Bilecik Emniyet Müdürlüğü, sürücü kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek için tam pansiyon bir uygulama başlattı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü, uzun bayram tatilinden dönüşte sürücüler için bir ilk olan uygulama başlattı ve ”Yorgun sürücüye yemek ve konaklama” hizmeti vermeye başladı. Sürücülere ücretsiz yemek ve konaklama imkanı sağlandı.

Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal’ın talimatı ile Bölge Trafik Şube Amirliği ekiplerinin kontrolleri sırasında yorgun olduğu gözlenen sürücüler, Bilecik- Sakarya yolundaki Osmaneli Belediyesine ait Prof. Yunus Söylet İçmeler tesislerine yönlendirdi. Burada sürücüler ve ailelerine çay-simit ve peynir ikram edildi, dileyenlere de tesiste ücretsiz konaklama imkanı sağlandı. Burada dinlenen ve uyuyan sürücüler daha sonra yollarına devam etti.

Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, ”Yorgun ve uykusuz araç kullanma, trafik kazalarının başlıca nedeni. Osmaneli Belediyesi ile ortak bir girişimde bulunarak tesisimizde sürücülere ve yakınlarına ikramda bulunup, isterlerse de ücretsiz istirahat imkanı tanıdık” dedi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin de bu uygulama ile yorgun ve uykusuz sürücüler için tesislerini açtıklarını ve çok olumlu sonuç aldıklarını vurguladı.