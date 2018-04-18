İşte hükümetin erken seçim arşivi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittifak ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "26 Ağustos'ta erken seçim yapılsın" teklifine ilişkin kararını açıkladı. Bahçeli'nin takvimini bir ay önceye çeken Erdoğan, erken seçimin 24 Haziran 2018'de yapılmasına karar verdiklerini duyurdu. Erdoğan ve Bahçeli'nin aldığı bu sürpriz ‘erken seçim’ kararı bugüne kadar ki hükümetin aksi açıklamalarını akla getirdi. Hükümetin seçimlerin vaktinde yapılacağına dair birçok demeci mevcut. İşte AKP'nin erken seçime karşı olduğu o açıklamalardan bazıları...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN:

“Ana muhalefet partisi bu aralar hiçbir şey bulamadı. Düşündüler… Düşündüler ne yapsak… Tutturdu şimdi erken seçim diye… Erken seçim değil, seçimin zamanı belli zaten…”

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BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM:

“Diyor ki gelin şu seçimleri öne alalım. Yahu be kardeşim 15 yıldır yenile yenile yenilgiye doymadın mı? Şurada 14 ay var biraz daha oyalan…”

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ BEKİR BOZDAĞ:



“Türkiye’de seçimler vaktinde yapılacaktır. Erken seçim yoktur vaktinde seçim vardır. Bunu kaç defa tekrar edeceğiz yok diyoruz… Yok diyoruz… Yok diyoruz… AK Parti’nin gelenekleri çok açık. Ak Parti kurulduğu günden bu yana iktidar çoğunluğu elde ettikten sonraki yapılmış bütün seçimler vaktinde yapılmış seçimlerdir. Bu geleneğe alışmayanlar bu geleneğe alışsınlar iyi olur. Seçim vaktinde olacaktır. Herkes planını ona göre yapsın”

AKP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HAYATİ YAZICI:

“Hiçbir zaman erken seçimden yana olmadık. Erken seçime şiddetle karşıyız”

AKP SÖZCÜSÜ MAHİR ÜNAL:

“Kasım ayında da genel seçimleri yapacağız. Dolayısıyla burada herhangi bir erken seçim söz konusu değil”

AKP GRUP BAŞKANVEKİLİ NACİ BOSTANCI:

“Erken seçim yok. Seçim zamanında olacak. Ak Parti her zaman seçimleri zamanında yaptı. Kim ne derse desin seçimler zamanında olacak”

BAKAN BERAT ALBAYRAK:

“Görünürde ufukta bir erken seçim yok. Türkiye seçim takvimine kitlenmiş durumda. Olağanüstü bir durum oluşturacak bir iklim de yok”

AKP GRUP BAŞKANVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ:

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerin tarihidir. 3 Kasım 2019 Genel Seçimlerin tarihidir…

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