‘Bu kadar büyük bir ülke göç vererek ayakta kalamaz’

Türkiye'de beyin göçünün önüne geçilmesi için acil önlem alınması gerektiğini söyleyen Prof Dr. İlber Ortaylı, "Eğitim artık şu partinin bu partinin, şu ideolojinin bu ideolojinin kalıplarının kırmıştır. Ne okutursak okutalım kimi yetiştirirsek yetiştirelim süratle bir reforma ve ciddi tedbirlerle ihtiyaç vardır. Aksi takdirde düzelme imkanı yok. Bu kadar büyük bir ülke göç vererek ayakta kalabilir mi? Bu mümkün değil" dedi.

CNN Türk’te yayınlanan ve Türkiye’nin eğitim siteminin tartışıldığı Gündem Özel programına katılan Prof Dr. İlber Ortaylı, Türkiye’de beyin göçünün önüne geçilmesi için acil önlem alınması gerektiğine işarete etti. Eğitim sitemin düzelmesi için yapılması gerekenleri de sıralayan Ortaylı, “Öncelikle sınıflar küçültülmeli, öğretmen kalitesinin artması için maaşlar da dahil olmak üzere gerekli bütün tedbirler alınmalı ve tabi ki üçkağıt ortadan kaldırılmalı. Belli bir takım, istediği öğretmeni alacak istemediğini kapıda bırakacak böyle bir rezillik yok.” dedi.

Kadrolaşmadaki çarpıklığa dikkat çeken Ortaylı, Benim zamanımda okulda sağ eğilimli öğretmenler de vardı sol eğilimli öğretmenler de ama hepsi de iyi öğretmenlerdi. Demek ki kimse ötekini ötelememiş. Şimdi yazılıyı kazanan sözlü de eleniyor, sözlüyü kazanan yazılıda dökülüyor. Türkiye’nin imtihan sisteminde bu bir adet haline geldi. Kardeşim girdiği sınavda birincilik kazanmıştı mülakatta hödüğün biri ‘memleket nire?’ diye sormuştu.

“Memlekette feci bir neopotizim var”

İşe alımlarda liyakat esaslarının göz ardı edildiğine vurgu yapan Ortaylı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunlarla insanların ümitleri kırılır, insanlar kaçar. Memlekette feci bir neopotizim yani akrabacılık var. İkincisi lokal patriotizm var. O en kötüsü. Hemşericiliğin de ötesinde. Artık o kadar mahsum değil. Bu demokraside yeri olmayan bir şey. Bir vilayetin insanlarından oluşan üniversite var. İnsanlar bundan kaçar buralara uğramazlar. Her şeye rağmen bu gidişleri normal karşılamıyorum. Özel sektörümüz de kamudaki bu kayırmacılığın ötesine geçemedi. Özel sektör de hâlâ kafası dar megaloman insanlarla dolu. Bunlar yeni aldıkları hatta dışarda okuyup gelen gençleri tatmin edemiyorlar. Çünkü bunların projelerine, direktiflerine fevkalade kapalılar. Bunların bir kaçını tanıdım çok ümitsiz vakalar. Bunalrın değişmesi gerekiyor.”

“Eğitim artık şu partinin bu partinin, şu ideolojinin bu ideolojinin kalıplarının kırmıştır.” diyen Ortaylı, “Ne okutursak okutalım kimi yetiştirirsek yetiştirelim sureti katiyede bir reforma ve ciddi tedbirlerle ihtiyaç vardır. Aksi takdirde düzelme imkanı yok ve düzelmek zorunda. Bizim bu göç işini durdurmamız lazım. Bu kadar büyük bir ülke göç vererek ayakta kalabilir mi? Bu mümkün değil. Ben bunu milli bir mesele olarak görüyorum. 18 yıl önce bunu yazarak gazatedeki köşeme başladım aradan 18 geçti bugün yine bunu yazıyorum.” diye konuştu