Bülent Arınç’tan Ergenekon yorumu: Kıpkırmızı olduk, utandık

Bülent Arınç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında, "İsmi üzerinde muhtemel bir cumhurbaşkanı adayı olarak konuşulması eski. Ancak çatı adayı olarak gösterilmesi erken seçimin ardından gündeme geldi. Bunda birkaç hususu yanlış buldum'' dedi. Ergenekon ve Balyoz süreciyle ilgili de konuşan Arınç, "102 kişi için tutuklama kararı geldiğinde yüzümüz kıpkırmızı oldu, utandık. Başbakan'ın 'ne yapıyor bunlar' dediğini hatırlıyorum. Ancak hepsinin masum olduğunu söyleyemem" ifadelerini kullandı.

Katıldığı özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bülent Arınç, “CHP, İnce’yi aday yaparak, kendi içerisinden bir aday çıkararak oylarını ciddi konsolide etti, doğrusu oldu” dedi.

Arınç, ”Erdoğan’ın çok hatası olsa dahi kendi geleneğimizde dava arkadaşımızın karşısına çıkıp muhalefetin adayı olmak yok” şeklinde konuştu.

“YANLIŞ BULDUM”

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili de açıklamalarda bulunan Arınç, ”Gül’ün ismi üzerinde muhtemel bir cumhurbaşkanı adayı olarak konuşulması eski. Ancak çatı adayı olarak gösterilmesi, erken seçimin ardından gündeme geldi. Bunda birkaç hususu yanlış buldum” dedi.

“KIPKIRMIZI OLDUK, UTANDIK”

Bülent Arınç, Ergenekon ve Balyoz süreciyle ilgili ile ilgili, “102 kişi için tutuklama kararı geldiğinde yüzümüz kıpkırmızı oldu, utandık. Başbakan’ın ‘ne yapıyor bunlar’ dediğini hatırlıyorum. Ancak hepsinin masum olduğunu söyleyemem” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Programda Arınç’a 2009’dan sonra Ergenekon ve Balyoz kumpası üzerinden yürüyen süreçler için sarf ettiği, “Türkiye bağırsaklarını temizliyor” ve “İyi ki bu komutanlarla biz savaşa girmemişiz” sözleri hatırlatıldı. Arınç, “Bu faaliyetler gündeme getirildiğinde ‘hayır bu olamaz’ diyemezdik.’ dedi.