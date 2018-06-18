Büyükada’daki saldırı güvenlik kamerasında

Büyükada'da önceki gece meydana gelen olayda HDP standına saldıran grup, kendilerini uyaran CHP'li gence de saldırmış, bıçakların da kullanıldığı saldırıda; birisi ağır iki kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili bir kişi tutuklanmıştı. Ada'daki saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde HDP standına ve bir vatandaşa saldırılması ile olayda yaralanan Vedat Demir'in yaralı halde olay yerinden götürülüşü, saniyeler sonra da polisin olay yerine gelmesi yer alıyor. İşte o görüntüler...

İstanbul Büyükada’da HDP standının sökülmesi sonrası çıkan kavgada CHP Gençlik Kolları üyesi Vedat Demir ve Sedat Şahin isimli bir şahsın yaralanmasıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 5,6 kişilik grubun HDP standı yıkmaları, bundan 3 dakika sonra da kendilerini uyaran birisinin üzerine yürümeleri ve saldırmaları görülüyor. İkinci plan görüntüsünde ise Vedat Demir’in sırtından yaralı halde olay yerinden kuzeni tarafından ‘kaçırılışı’ yer alıyor.

Güvenlik kamerasının saatine göre de olaydan birkaç dakika sonra polis ekiplerinin olaya müdahale ettiği görülüyor. Daha sonra şüphelilerin kaçtığı polisin şüphelileri yakalamak için koştukları görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Olay 17 Haziran Pazar gününü ilk dakikalarında Büyükada’da meydana gelmişti. Saat 01:00 sıralarında 6-7 kişilik bir grup 24 Haziran seçimleri için oluşturulan, partilerin standlarının olduğu noktaya gelmiş o saatte başında hiç kimsenin bulunmadığı ve AKP ile CHP masalarının hemen yanında bulunan HDP standına saldırmışlardı. Şahıslar burada bulunan parti bayraklarını söküp masaları devirmiş ardından da kendilerini ‘Ne yapıyorsunuz’ diye uyaran CHP Gençlik Kolları üyesi Vedat Demir’e (19) saldırmışlardı.

Sırtından bıçaklanan Vedat Demir, yanında bulunan kuzeni Ömer Karaaslan (21) tarafından motorla Ataşehir'e getirilerek Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Demir’in ardından Sedat Şahin isimli bir şahıs da saldırganlar tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Olay yerine kısa sürede gelen polisler olayla ilgili olduğu düşünülen 6 kişiyi gözaltına almış, gözaltına alınanlardan 17 yaşındaki E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış diğer 5 kişi savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmışlardı.