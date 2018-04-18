‘Camileri genelev yaptılar’ diyen ‘yalancı’ hakkında incele sonra erdi

"1924'te Çanakkale ve Bursa’da genelev olarak kullanılan camiler var" diyen ve iddiaları resmi belgelerle çökertilen Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın hakkında halen görev yaptığı İlahiyat Fakültesi tarafından başlatılan soruşturmanın inceleme aşaması sona erdi. Raporlama aşamasının devam ettiğini ifade eden fakülte yönetimi sürecin sonunda ortaya çıkacak raporun rektörlük, YÖK ve adli makamlarla paylaşılacağını kaydetti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın'ın ÇOMÜ TV ve Radyosu’nda konuk olduğu bir programda ” “12 Haziran 1924’te camiler kapatılıyor, düşünebiliyor musunuz? Camiler satılıyor. Çok özür diliyorum, Çanakkale ve Bursa'da genelev olarak kullanılan camiler var” sözleri gündeme uzunca bir süre meşgul etmişti. Akın'ın bu sözlerinin haber olmasının ardından toplumun büyük kesiminden tepkiler yükselmişti.

İLGİLİ HABER Bir ilahiyatçıdan daha skandal sözler: 'Camileri genelev yaptılar'

REKTÖRLÜK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kamuoyundan artan tepkiler üzerine ÇOMÜ Rektörlüğü ve İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’ndan peş peşe açıklamalar gelmişti. Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın’ın sözlerinin Üniversitenin görüşleriymiş gibi kabul edilemeyaceğini vurgulayan rektörlük açıklamasında şu ifadlere yer verilmişti: “Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın'ın, Üniversitemiz web TV kanalı olan ÇOMÜ TV'de yayınlanan ve ölüm yıldönümünde II. Abdülhamit'i konu alan söyleşisinde, Çanakkale Savaşları esnasında yaşandığını iddia ettiği bazı durumlara ilişkin ifadeleri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında camilere yönelik iddia ettiği bazı uygulamalara ilişkin ifadeleri kamuoyunda bazı tepkilere yol açmıştır. Üniversiteler, değerlendirmelerin ve fikirlerin rahatça ifade edildiği yerlerdir ve öyle olmasına hep beraber özen göstermemiz gerekir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, ülkemizin saygın ve köklü bir devlet üniversitesi olarak, bu temel prensibin korunmasına özel önem göstermektedir. Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın'ın yukarıda bahsi geçen hususlarda ifade ettikleri kendi şahsi görüşleridir ve özellikle Üniversitemizin görüşleriymiş gibi kabul edilemez. Bu görüşler, hem bilimsel hem hukuki açıdan, söz konusu görüşleri açıklayan hocamızın kendi hak ve sorumlulukları ile ilgilidir. Ancak, hepimiz görüşlerimizi ifade ederken, hem bu görüşlerin dayandığı temeller hem de toplumun bütünü ya da belirli bir kesiminin hassasiyetleri açılarından gerekli özeni göstermek durumundayız. Bu bağlamda, yukarıda bahsi geçen açıklamalarla ilgili, Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından idari bir inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Akın’ın iddialarının belgelerle çökertildiğini SÖZCÜ yazarı YILMAZ ÖZDİL ‘Sapıkça Yalanın Katmerli Belgesi’ başlığıyla köşesine taşımıştı

İŞTE O YAZI:

İLGİLİ HABER Sapıkça yalanın katmerli belgesi

“KİMSENİN İDDİALARININ SAVCILIĞINI ÜSTLENECEK DEĞİLİZ”

Rektörlüğün ardından bir açıklamada İlahiyat Fakültesi’nden gelmişti. “Gerek klasik tarih, gerekse yakın tarih ile ilgili kişisel görüşlerini ortaya koyan öğretim elemanlarının görüşleri, fikirleri, yorumları ve yaklaşımları tamamen ve hususi olarak kendilerini bağlar ve ne kurum olarak, ne de akademik çerçeve olarak akademisyenlerimizin görüşlerinin ifadesi olarak değerlendirilemez; ne kurum, ne de öğretim elemanları olarak kimsenin iddialarının “savcılığı”nı üstlenecek durum ve konumda değiliz” denilen açıklamada “Kısaca, gündem konusu haline gelen mevzubahis öğretim üyesinin görüşleri ve/ya iddiaları sadece kendisini bağladığını, kurumsal olarak görüşlerini ve/ya iddialarını kabul etmediğimizi ve edemeyeceğimizi ve ilgili şahıs ile ilgili olarak da gerekli olan idarî inceleme süreçlerinin başlatıldığını tekraren belirtmek isteriz.” ifadelerine yer verilmişti.

İNCELEME BİTTİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yrd. Doç. Dr. Akın'ın halen görevine devam etiği İlahiyat Fakültesi yönetimi, Akın hakkında başlatılan incelemenin sona erdiğini ve soruşturma aşamasına geçildiğini kaydetti. Soruşturmacı tarafından Akın’ın katıldığı programın tüm kayıtlarının izlenip iddiaların değerlendirileceği ve bu sürecin sonunda bir rapor oluşturulacağını beyan eden fakülte yönetimi, ortaya çıkacak raporun rektörlük, YÖK ve adli makamlarla paylaşılacağını kaydetti. Akın’ın görevine devam edip etmeyeceği konusunda yetkinin kendilerinde olmadığını belirten fakülte yönetimi soruşturma sonunda rektörlüğün vereceği karara göre hareket edecekleri ifade etti.