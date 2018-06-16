CHP’den Suruç açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından olayı araştırmakla görevlendirilen Ankara milletvekili Levent Gök Suruç olayları hakkında açıklama yaptı. Gök açıklamasında: "Suruç'ta meydana gelen olayın yaşanması son derece vahim bir tablo. Olay adliyede şu an, savcılık ve emniyet olayı araştırıyor. Bu tablonun sorumlusu ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı siyaset söylemidir." dedi. Suruç'ta bir çok sivil vatandaşın silahlı olduğuna şahit olduklarını aktaran Gök, "Bu kadar sivil vatandaşın nasıl bu kadar silahlandığını sorgulamak gerekiyor. Bu silahlanmanın küçük bir kıvılcımla ne duruma geldiğini hep birlikte gördük. Devlet güvenlik görevini derhal yerine getirilmelidir" ifadelerini kullandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Suruç’ta yaşanan ve 4 vatandaşın yaşamını yitirdiği olayı araştırmakla görevlendirilen Ankara milletvekili Levent Gök açıklama yaptı. Olayın bir kaç önce yaşanan bir tartışmayla başladığını ifade eden Gök şunlar kaydetti:

Genel başkanımızın talimatıyla inceleme yaptık. Dün Urfa valisi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bölgede yaşayan vatandaşlarla görüşmeler gerçekleştirdik. Olayın bir kaç önce başlayan ve dükkana girip girmeme konusunda başlayan tartışma ile bu noktaya kadar geldiğini gördük. Bu olayın bir öfke patlamasına dönüşmesi Türkiye’nin geldiği durumu göstermektedir. Bir incir çekirdeğini doldurmayacak bir tartışmanın bu noktaya gelmesi düşündürücüdür.

Vahim tabloyu ortaya çıkaran ayrıştırıcı siyasi dildir. Bu tablonun sorumlusu ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı siyaset söylemidir. Suruç’ta çok sayıda sivil yurttaşımızda silah olduğunu fark ettik. Bu kadar sivil vatandaşın nasıl bu kadar silahlandığını sorgulamak gerekiyor. Bu silahlanmanın küçük bir kıvılcımla ne duruma geldiğini hep birlikte gördük. Devlet güvenlik görevini derhal yerine getirilmelidir. Otopsi raporlarının derhal açıklanması ve vehim iddiaların biran önce aydınlatılmalıdır. Devletin tarafsız olarak bu olaya eğilmesi gerekiyor. Bu olayın seçimlere az bir süre kala yaşanması hepimizi daha dikkatli olmaya sevk ediyor.