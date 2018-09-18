CHP’li belediyenin çöp kutusu bile siyasi ama AKP’lilerin derse girmesi serbest!

Eskişehir'de CHP’li Odunpazarı Belediyesi'nin okullara hediye ettiği; bank, oyun alanı, kamelya ve çöp kutuları ‘siyasi’ gerekçesiyle okula sokulmazken, AKP’li yöneticiler ilkokul öğrencileriyle derse girdi.Okula hediye gönderdiği eşyalarını geri aldırmak zorunda kalan Belediye Başkanı “Bunlar çocuklara düşman. Memleketime hizmet edemeyecek miyim? Köy odalarına bakım yaptık, piknik alanlarını elden geçirdik, okullarına yardım ettik. Olanı biteni halkımıza havale ediyorum” diye konuştu.

Kemal ATLAN, Deniz AYHAN- SÖZCÜ

AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ve Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, Vali Sami Sönmez İlkokulu'na giderek öğrencilerin 2018-2019 öğretim yılındaki ilk dersine girdi.

İlkokul öğrencilerine hediye de dağıtan il başkanı ve ilçe başkanı, okul idaresi ve öğretmenlerle de bir araya geldi. Öğrencilerle de uzun uzun sohbet eden ve öğrencilerle sıraya oturan başkanlar, öğrencilerin çalışmalarını kontrol etti, öğrencilere yardımcı oldu.

AKP Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan “İl Başkanımız Sayın Zihni Çalışkan ile Vali Sami Sönmez İlkokulu’nun neşe saçan öğrencileri ile keyifli bir pazartesi. Neşeniz daim olsun çocuklar… Değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize tekrardan başarılı ve verimli bir yıl diliyorum” derken, AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ise “Vali Sami Sönmez İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerimize ve eğitimcilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledik” diyerek ziyaretinden fotoğraflar paylaştı.

BELEDİYENİN HEDİYELERİ SÖKÜLMÜŞTÜ!

AKP heyetinin bu okul ziyareti akıllara geçtiğimiz Mayıs ayında CHP’li Odunpazarı Belediyesi’nin okullara gönderdiği bank, çöp kovası, oyun alanı ve kamelyadan oluşan hediyelerinin ‘siyasi’ gerekçesiyle redderilmesini getirdi. Belediye, mayıs ayında Seyitgazi mahallesindeki bir okula bank, kameliye, oyun alanı ve çöp kutusu hediye etmiş ancak üç gün sonra ilçe başkanlarının rahatsızlığı gerekçe gösterilerek bu ekipmanlar araçlara yüklenerek kaldırılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz Şubat ayında Seyitgazi'de bir okul tarafından okulda çocukların kullanması amacıyla Odunpazarı Belediyesi'nden bank, oyun alanı ve kamelya talebinde bulunuldu. Başkan Kurt, okulun ihtiyaçlarının giderilmesi talimatını verdi. Belediye'nin ilgili birimleri söz konusu okula gidip keşif yaptı, ihtiyaçları ve yapılacakları not etti.

Bu kapsamda bank, kamelya, oyun grubu ve çöp kutuları yapıldı. Belediye çalışanları kısa sürede yaptığı ekipmanları anaokulu, ilkokul ve ortaokulun yararlandığı okulun bahçesine yerleştirdi. Çocuklar teneffüslerde oturacak yere kavuştu. Bazı öğrenciler de oyun grubunun tadını çıkardı.

ÇOCUKLARIN KEYFİ 3 GÜN SÜRDÜ

Ancak çocukların keyfi üç gün sürdü. İddiaya göre AKP İlçe Başkanı belediye tarafından yollanan malzemelerden rahatsız oldu ve valilik nezdinde girişimde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce aranan Odunpazarı Belediyesi’ne “Gelin bu yaptıklarınızı sökün, alın götürün” denildi. Talebi şaşkınlık içerisinde karşılayan Belediye Başkanı Kurt da ekiplerine talimat vererek okulların kapalı olduğu bir gün hediye olarak gönderilen eşyaları geri aldı.

Başkan Kurt, yapılanın çocuklara ‘düşmanlık’ olduğunu belirterek, “Bunlar çocuklara düşman. Seyitgazi'den gelen isteği yerine getirdik. Çok da güzel olmuştu. Kim niçin rahatsız olur bilmiyorum. Daha önce de defalarca başımıza geldi ama işin içinde çocuklar olunca alışamıyoruz, üzülüyoruz. Odunpazarı'nın adını duyunca birilerinin tüyleri diken diken oluyor. Seyitgazi benim memleketim. Kim niye rahatsız oluyor? Memleketime hizmet edemeyecek miyim? Köy odalarına bakım yaptık, piknik alanlarını elden geçirdik, okullarına yardım ettik. Olanı biteni halkımıza havale ediyorum” diye konuştu.

CHP'Lİ BAŞKANLAR SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

AKP Eskişehir İl Başkanı ve Odunpazarı İlçe Başkanının okulda çocuklarla bir arada fotoğraflarının paylaşılması üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç twitter hesaplarından tepki gösterdiler.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen de yaşananlara tepki gösterdi. Büyükerşen “Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alması için okullarımıza başta asfalt olmak üzere her türlü hizmeti götürmemize engel olan İl Milli Eğitim Müdürü, AKP yöneticilerinin öğrencileri propaganda fotoğraflarına malzeme etmeleri hakkında ne düşünüyor?” dedi.