CHP’li Böke, 5 maddede McKinsey kararını anlattı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York’ta, McKinsey şirketiyle anlaşma yapıldığını açıklamıştı. CHP'li Selin Sayek Böke, hükümetin attığı bu adıma büyük tepki göstererek "Başkanlık sisteminin daha 3 ay içinde çöktüğünün göstergesi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçtiğimiz hafta “ABD merkezli uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile çalışmaya karar aldık” ifadeleriyle ilgili CHP değerlendirmede bulundu. CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, konuyla ilgili sosyal medya hesabından 5 maddeyle bu anlaşmanın ne anlama geldiğini açıkladı.

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Anlaşmayı Duyun-u Umumiye’ye benzeten Böke, şu ifadeleri kullandı:

“1- Başkanlık sisteminin daha 3 ay içinde çöktüğünün göstergesi.

2- IMF ismi geçmeden bir IMF programı yapmanın yan yolunu bulmak.

3- Devlete ait en gizli bilgilerin bir ABD'li şirkete teslim edilmesi.

4- Türkiye'de ‘devlet yönetiminin şirketleşmesinde’ bir üst noktaya geçiş.

5- Devleti yönetmek için dünya yüküyle ve ‘dolar’la ABD'li bir şirkete para ödenmesi.

Oysa, yerle bir ettikleri güven böyle parayla satın alınmaz! Daha önce başardık, yine yapabiliriz. Duyun-u Umumiye'yi, ekonomiyi halkın yapacak adımları atacak bir siyasetle aşabiliriz, aşmalıyız.”