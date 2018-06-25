CHP’li Kaftancıoğlu’ndan seçim açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "İstanbul’da, oyların %98’i ıslak imzalı tutanak teyidiyle sisteme girilmiş olup YSK verileriyle örtüşmektedir" dedi.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal paylaşım platformu Twitter hesabından açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, “İstanbul'da, oyların %98'i ıslak imzalı tutanak teyidiyle sisteme girilmiş olup YSK verileriyle örtüşmektedir” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yaptığı açıklama şöyle:

“02.30 itibariyle İstanbul'da, oyların %98'i ıslak imzalı tutanak teyidiyle sisteme girilmiş olup YSK verileriyle örtüşmektedir. İstanbul'da başta örgüt emekçilerimiz olmak üzere, oy kullanan ve sandıklara sahip çıkarak doğru sayılmasını sağlayan herkese sonsuz teşekkürler.

Sonucu değiştirecek oranda olmasa da, her bir oyumuza sahip çıkma adına sorunlu sandıklara gerekli itirazlar tarafımızca yapılmaktadır. Ülkemizin aydınlık geleceği için mücadelemiz devam edecektir.”

YENİ SİSTEMİN İLK CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OLDU

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Buna göre; Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan oyların yüzde 52.55’ini alırken, Muharrem İnce, yüzde 30.67, Selahattin Demirtaş yüzde 8.36, Meral Akşener ise yüzde 7.33’te kaldı. Böylece yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

HDP BARAJI GEÇTİ

Öte yandan Milletvekilliği Genel Seçimi’nin resmi olmayan sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı oyların yüzde 53.62’sini alırken Millet İttifakı da yüzde 34.04 oy aldı. HDP ise oyların yüzde 11.62’sini alarak Meclis’e 67 milletvekili ile girdi.