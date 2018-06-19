Kılıçdaroğlu’ndan flaş Gül açıklaması!

Halk Arenası'na konuk olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili, "Bizim illa Sayın Abdullah Gül’ün aleyhine konuşmamız isteniyor. Böyle bir bize yönelik kumpas çevrilmek isteniyor. Sayın Abdullah Gül’ün aleyhine niye konuşayım? Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Saygın bir kişidir. Kendisine saygı duyarım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, usta gazeteci Uğur Dündar'ın Halk TV'de gerçekleştirdiği Halk Arenası programında Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Kılıçdaroğlu, “Bizim illa Sayın Abdullah Gül'ün aleyhine konuşmamız isteniyor. Böyle bir bize yönelik kumpas çevrilmek isteniyor. Sayın Abdullah Gül'ün aleyhine niye konuşayım? Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Saygın bir kişidir. Kendisine saygı duyarım” dedi.

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Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz cumhurbaşkanı adayımızı nasıl belirledik, herkes bilir. Gazetelerde adaylarımızın isimleri yazılıyordu, çiziliyordu. Ne yaptık, oturduk sağlıklı bir kamuoyu araştırması yaptık. Sayın Muharrem İnce'nin ismi öne çıktı. Ben de bir akşam evime davet ettim. Cumhurbaşkanı adayımız olması gerektiğini ona söyledim. Zaten kendisi de istiyordu. Cumhurbaşkanı adayı yaptık. Yani aklımızı kullanarak, mantığımızı kullanarak cumhurbaşkanı adayı yaptık.

Sayın Abdullah Gül cumhurbaşkanı adayı olabilir mi, olabilirdi tabi. (Gül'ü) Onu Saadet Partisi arzu ediyordu. Elbette cumhurbaşkanı adayı olasaydı saygı duyardık.”