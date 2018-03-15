Çiftlik Bank soruşturmasından son haberler! Çiflik Bank nedir?

Birçok kişiyi kar vaadi ile dolandıran Çiftlik Bank soruşturmasında son gelişmeler merak ediliyor. Alınan son dakika haberine göre Sakarya Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Çiftlik Bank soruşturması kapsamında, savcılığa gelerek teslim olan Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın ve şirketin yönetim kurulu üyesi Cemal Çolak tutuklandı. Peki Çiftlik Bank nedir? İşte son gelişmeler...

Çiftlik Bank soruşturmasında gelişmeler bitmiyor. Alınan son haberlere göre Çitlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın asıl mesleği de ortaya çıktı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın suç duyurusunda bulunmasının ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın da inceleme başlattığı Çiftlik Bank'ın 25 yaşındaki CEO'su Arabesk Rap de yapıyormuş. İşte Çiftlik Bank nedir sorusunun yanıtı ve son dakika haberleri…

YÖNETİM KURULU ÜYESİ TUTUKLANDI

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında şirket CEO’su Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın bugün Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim olurken, şirketin yönetim kurulu üyesi ve Taraklı’da bulunan tesislerin müdürü olan Cemal Çolak ise İstanbul Üsküdar’daki evinde gözaltına alındı. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Cemal Çolak ve Sıla Aydın’ın ifadeleri alındı. Adliyeye sevk edilen Cemal Çolak ve Sıla Aydın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

215 MİLYON TL SERMAYENİN SAHİBİ OLAN ŞİRKETİN SERMAYESİ 10 BİN TL

Operasyon düzenlenen Çiftlik Bank’ın asıl sahibi resmi kayıtlarda Kıbrıs’ta kurulu olan Famegame Sofware LTD olarak görünüyor. Bu şirketin sermayesi 10 bin TL. Ancak bu şirketin sahibi olduğu Türkiye’de kurulu olan Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin sermayesi 200 milyon TL. Fame Game ise sermayesi 15 milyon TL olan Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited isimli şirketin sahibi oldu. Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited şirketi de Çanakkale Dora Gıda Ticaret Limited şirketinin sahibi olarak görünüyor.

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ÇİFTLİK BANK NEDİR?

Çiftlik Bank'ın kayıplara karışan CEO Mehmet Aydın hakkında birçok detay merak ediliyor. Birçok kez saadet zinciri iddialarıyla gündeme gelen Çiftlik Bank’ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Çiftlik Bank’ın merkezinin boşaltılmasının ardından Çiftlik Bank tesisleri mağdurlar tarafından basıldı. Habertürk Gazetesi yazarı Gökhan Şen geçtiğimiz günlerde yazısında Çiftlik Bank’ı şu şekilde anlattı; Firmanın 1 yılda yapılan yatırımın 2.2 katının geri alındığının şirket tarafından söylendiğini belirterek, şirketin ‘saadet zinciri' benzeri bir yapıya bürünebileceğine dikkat çekti. Çiftlik Bank bir uygulama. Sitesindeki bilgilere göre siz bu oyundan inek, keçi, tavuk alıyor ve bunları beslemek için yem elde edip o yemleri deponuzda saklıyorsunuz. Sonra yatırdığınızın en az 2.2 katını 1 yılda kazanıyorsunuz. Bu sırada da sizden gelen paralar ile bu şirket gerçek yatırım yapıyor. Çiftlik, tesis, büyük baş hayvan. Üstelik biriken paralarınız ile bu firmanın çeşitli bayilerinden, yine kendi çiftliklerinden gelen peynir, sucuk gibi ürünleri satın alabiliyorsunuz. Bununla da bitmiyor, başlarda uygulanan ancak sonradan ara verilen sisteme göre arkadaşlarınızı getirdikçe fazladan para da kazanıyorsunuz.

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KURUCUSU MEHMET AYDIN ESKİ RAPÇİYMİŞ

Tesislerini dualarla ve mehter marşlarıyla açan 27 yaşındaki Mehmet Aydın, yaptığı dolandırıcılıkla Türkiye gündemine oturdu. Hemen her gün hakkında yeni bir şeyler ortaya çıkan Aydın'ın ‘Arabesk rap' söylediği bir de klibinin olduğu ortaya çıktı.

KRİPTO PARA ÜRETİMİNE DE EL ATMIŞLAR

Şirketin sahiplerinden Mehmet Aydın'ın bir süre önce üyelere sosyal medya üzerinden gönderdiği videoda kripto para üretim çiftliği de kurdukları görülüyor. O videoda kripto para çiftliğini tanıtan Aydın, üyelere “Bitcoin batsa bile Çiftlik bank yine hayatına devam eder” diyerek sesleniyor.

Kripto para üretikleri tesisi tanıtan Mehmet Aydın, “Aynı anda bin tane cihaz çalıştığı için çok sıcak hava oluyor. Bu sıcak havayı makinelerin daha iyi performans verebilmesi için dışarı atmamız gerekiyor” diyerek kurdukları sistemi anlatıyor. Aydın tesisin nerede olduğunu ise açıklamıyor.