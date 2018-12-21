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Çıray TBMM’de sordu: SÖZCÜ’ye dava nereden çıktı?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Türkiye’de son 16 yılda ‘asla olmaz’ denilen her şeyin olduğunu belirterek, ''SÖZCÜ'ye dava açılması da bunlara bir örnek'' dedi.

Sözcü Ankara
android-time 19:09
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Çıray TBMM’de sordu: SÖZCÜ’ye dava nereden çıktı?
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Türkiye’de son 16 yılda ‘asla olmaz’ denilen her şeyin olduğunu belirterek, ''SÖZCÜ'ye dava açılması da bunlara bir örnek'' dedi.

Çıray TBMM’de bütçe teklifi üzerinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bir düşünün, bu memleketin Genelkurmay Başkanı, terör örgütü başkanı olmaktan tutuklandı. Bir düşünün, bu ülkenin bir başka Genelkurmay Başkanı’nın başına silah dayandı. Hadi bunlar kanlı, dinbaz hıyanet çetesinin yargıyı tamamen 12 Eylülle ele geçirmiş olmasının bir sonucuydu. Peki, şimdi, SÖZCÜ'nün hedefe konduğu dava nereden çıktı ? Emin Çölaşan ile Necati Doğru gibi bu memleketin sadık evlatlarına FETÖ'cü davası nereden çıktı? Bütün bunları gördükten sonra Meclis televizyonunun kapatılıp kapatılmayacağı konusunda emin misiniz?”

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Son güncelleme: android-time 19:2221.12.2018
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