Çıray TBMM’de sordu: SÖZCÜ’ye dava nereden çıktı?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Türkiye’de son 16 yılda ‘asla olmaz’ denilen her şeyin olduğunu belirterek, ''SÖZCÜ'ye dava açılması da bunlara bir örnek'' dedi.

Çıray TBMM’de bütçe teklifi üzerinde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bir düşünün, bu memleketin Genelkurmay Başkanı, terör örgütü başkanı olmaktan tutuklandı. Bir düşünün, bu ülkenin bir başka Genelkurmay Başkanı’nın başına silah dayandı. Hadi bunlar kanlı, dinbaz hıyanet çetesinin yargıyı tamamen 12 Eylülle ele geçirmiş olmasının bir sonucuydu. Peki, şimdi, SÖZCÜ'nün hedefe konduğu dava nereden çıktı ? Emin Çölaşan ile Necati Doğru gibi bu memleketin sadık evlatlarına FETÖ'cü davası nereden çıktı? Bütün bunları gördükten sonra Meclis televizyonunun kapatılıp kapatılmayacağı konusunda emin misiniz?” İLGİLİ HABER Sözcü'nün FETÖ'cü olduğuna kimse inanmıyor! İLGİLİ HABER Milliyet yazarından SÖZCÜ yorumu: Vallahi ayıp, billahi günah İLGİLİ HABER Sedat Ergin: ''Sözcü gazetesi de FETÖ'cülükle suçlanınca...'' İLGİLİ HABER CHP'li Erbay: Sözcü'ye yönelik proje bir dava açılmıştır İLGİLİ HABER Ankara Barosu'ndan SÖZCÜ'ye destek

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.