Çıray TBMM’de sordu: SÖZCÜ’ye dava nereden çıktı?

Çıray TBMM’de bütçe teklifi üzerinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Bir düşünün, bu memleketin Genelkurmay Başkanı, terör örgütü başkanı olmaktan tutuklandı. Bir düşünün, bu ülkenin bir başka Genelkurmay Başkanı’nın başına silah dayandı. Hadi bunlar kanlı, dinbaz hıyanet çetesinin yargıyı tamamen 12 Eylülle ele geçirmiş olmasının bir sonucuydu. Peki, şimdi, SÖZCÜ'nün hedefe konduğu dava nereden çıktı ? Emin Çölaşan ile Necati Doğru gibi bu memleketin sadık evlatlarına FETÖ'cü davası nereden çıktı? Bütün bunları gördükten sonra Meclis televizyonunun kapatılıp kapatılmayacağı konusunda emin misiniz?”
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