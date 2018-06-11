Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da partisinin düzenlediği mitinge katıldı.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

“Biz projelerin vaadini yapanlardan değiliz. Biz icraatlerimizle konuşuyoruz. Bay Kemal’in adamlarına söyleyin. Bursa’da 44,5 katrilyon yatırım yaptık. Eski stadın yerine inşallah millet bahçesi yapacağız. Yeşile yeniden geri dönüyoruz. Bursa’ya Türk İslam Eserleri müzesi kazandıracağız.

Hızlı tren hattı tamamlandığında Bursa-Eskişehir arası 1 saat olacak. Bursa’ya yüksek hızlı tren garı yapacağız. İznik barajının yapımına başladık.

Toplasanız CHP’ye bir genel başkan etmeyecek adamlar, ‘Ülkeyi bize teslim edin’ diyorlar. Önce partilerine sahip çıksınlar.

Türkiye’nin yönetim sistemini değiştirdik ama anamuhalefetin zihniyetini değiştirmeyi henüz başaramadık. O da olacak

inşallah.

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