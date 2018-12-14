Erdoğan: Çıkardınız çıkardınız yoksa Münbiç’e de gireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'nın Türkiye'den Fırat'ın doğusuyla ilgili yeni bir plan beklediğini belirterek "Bizden yeni bir plan istiyorlar. Münbiç yüzde 80-90 oranında Arapların yaşadığı bir yerdir. Bize söz verdiler, boşaltacağız diye. Çıkardınız çıkardınız yoksa Münbiç'e de gireceğiz. Fırat'ın doğusunda hemen harekete geçmezsek geç kalırız. Bölgede huzurun adaletin peşinde olanlara düşen Türkiye'ye destek olmaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İslam İşbirliği Örgütü Konferansında konuştu.

Erdoğan özetle şunları söyledi:

“Zulümle payidar olunmayacağının sayısız örneği vardır. Kısa bir süre önce Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesi olayı bir kenara atılacak bir olay değildir. Failinin kim olduğu bana göre belli. Olayın işlendiği operasyonun yapıldığı yer de belli. Bu 15’in içinde kim var. Şu anda verdikleri yanıt bu 18 kişiyi biz tutukladık.

SES KAYITLARINDA PRENSİN EN YAKININDAKİLER İŞİN AKTİF ROL ÜSTLENİCİSİ

Önceleri bu suçu buraya yıkmak gayreti içine girdiler. Dediler ki Cemal Kaşıkçı nikah muamelesini konsolosluktan çıktı. Tabi ki bu mümkün değil. İleri gittiler Dış işleri bakanı ‘yerli işbirlikçiler ile bu işi yaptık’ dediler. Kimdir bu yerli işbirlikçiler? Biz ses kayıtlarından gelenlerin içinde şu andaki veliaht prensin en yakınında olanlar bu işin aktif rol üstlenicisi. Her şey şu anda su yüzüne çıkıyor.

Savcı geldi görüştüler ama ipe un serdi. En ufak belgeyi bilgiyi benim İstanbul Baş savcıma vermedi. Haftanın cuma gününde bir grup geliyor pazartesi salı ikinci grup geliyor. İşi bitirip gidiyorlar. Başsavcı da buradan giderken bir valiz kuru yemişle gidiyor.

Hak yerini bulacak, işte dün Amerikan Senatosu’ndaki gelişmeleri duydunuz ve daha gelişerek devam edecek. Neden, zira biz Amerikalılara, istihbarat örgütüne, yetkililerine bütün bilgileri verdik. İngilizler istedi, onlara da verdik. Almanlar istedi, onlara da verdik. Suudi Arabistan’a verdik, Fransızlara verdik. Dedik ki kim isterse hepsine bunu vermeye hazırız. Neden, adalet mülkün esasıdır. Adalet yerini bulsun diye verdik.

TEMENNİMİZ İŞİN GERÇEK ANLAMIYLA ORTAYA ÇIKMASIDIR

Dedik ki verin biz yargılayalım. Zerre kadar adalet anlayışı olsa ne demek, buyurun siz yargılayın diyebilirlerdi. Neden demiyorlar. Bizim temennimiz de bu işin gerçek anlamıyla ortaya çıkmasıdır.

Suriye’nin bir bölümü medeniyetimizin dışına çıkarılmaya çalışılıyor. Fırat’ın doğusundaki bilgeleri de huzura ve güvene kavuşturmaya kararlıyız. Dün akşam itibariyle operasyonumuzu yaptık. Oradan bize bir tehdit varsa anında yok edeceğiz.

BİR ASKERİMİZİN ŞEHİT EDİLMESİ

Tel Rıfat’tan Afrin’deki askerlerimize yönelik kalleş saldırı, aldığımız kararın ne kadar isabetli olduğunu göstermiştir.

MÜNBİÇ’E DE GİRECEĞİZ

Bizden yeni bir plan istiyorlar. Münbiç Arapların yaşadığı bir yerdir. Bize söz verdiler, boşaltacağız diye. Çıkardınız çıkardınız yoksa Münbiç’e de gireceğiz. Fırat’ın doğusunda hemen harekete geçmezsek geç kalırız. Bölgede huzurun adaletin peşinde olanlara düşen Türkiye’ye destek olmaktır.

Ülkemizde darbe yapmaya çalışan örgütün mensupları şu anda yargının karşısında. Hep söylediğim gibi hiçbir suçlunun cezasız kalmasına izin vermediğimiz gibi masumların da zarar görmesine izin vermeyeceğiz. Batılı ülkelerin en küçük bir tehdit karşısında nasıl faşizan bir kılığa büründüğünü hepimiz biliyoruz.”