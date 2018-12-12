Deniz Zeyrek: Emin Çölaşan’a verin bir kaşık suda boğar

SÖZCÜ gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, SÖZCÜ'ye kurulan FETÖ iddianamesi kumpasına, "Siz gelip Emin Çölaşan, FETÖ örgütüne dahil değil ama bilerek ve isteyerek destek veriyor derseniz buna kim inanır?" sözleriyle tepki gösterdi.

Halk TV’deki Siyaset Kültürü programında konuşan SÖZCÜ yazarı Deniz Zeyrek, “FETÖ’yle mücadele hepimizin boynunun borcu değil mi? FETÖ’yle ciddi bir şekilde mücadele etmemiz lazım. Bu memlekete çok büyük zarar verdi çünkü. 15 Temmuz kalkışmasının sonuçları ortada, Türkiye’de 250 insan öldü. Peki böyle bir mücadele bu şekilde sulandırılırsa kim kazançlı çıkar burdan? Ortada FETÖ’nün kelli felli adamları dururken, bürokraside, siyasette şurda burda… Siz gelip Emin Çölaşan, FETÖ örgütüne dahil değil ama bilerek ve isteyerek destek veriyor derseniz buna kim inanır?” diyerek SÖZCÜ gazetesi yazarları ve çalışanları hakkında hazırlanan iddianameye tepki gösterdi.

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“AYNI ŞEYİ ERGENEKON KUMPASINDA YAŞADIK”

Zeyrek, “Bakın aynı şeyi Ergenekon kumpasında yaşadık… Cumhurbaşkanı, Emin Çölaşan’ın FETÖ’yü desteklediği iddiasına nasıl bakıyor çok merak ediyorum ben? Ben gazeteciliğe başladığımdan beri Emin Çölaşan dediğinizde aklıma 3 şey geliyor. İlk yıllarda Turgut Özal, sonra Melih Gökçek sonra paralel bir şekilde Fetullah Gülen ve cemaat yapılanması ile mücadele. Çeyrek yıllık gazetecileriz aklıma gelen 3 şey bunlar. Emin Çölaşan’a verin bir kaşık suda boğar bunları, bırakın bilerek ve isteyerek destek vermeyi” ifadelerini kullandı.

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CHP’Lİ ERKEK: FETÖ’YE YARDIM EDENLER KİMLER?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek aynı yayında SÖZCÜ’ye atılan iftiralara, “FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım edenler kimler? Başta Erdoğan olmak üzere Ak Parti hükümetleri. Zaten ikrarda da bulundu kendisi. Ne istedilerse verdik dedi. Niye bunlar yargılanmıyor peki? Sayın Çölaşan, Doğru ve gazetede görevli diğer arkadaşlar iddianamede neyle suçlanıyorlar ‘FETÖ’ye üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek’. Gülünç ama bu aslında trajedi adalet açısından… Siz böyle akıl dışı hukuk dışı davalarla FETÖ ile mücadele edemezsiniz” şeklinde tepki gösterdi.

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EMİN ÇÖLAŞAN 1999’DA CEMAATİ DEŞİFRE ETMİŞTİ

Muharrem Erkek, yazarımız Emin Çölaşan’ın 1999 yılında FETÖ terör örgütüyle ilgili yazdığı bir yazıyı okudu. Erkek, “Emin Çölaşan’ın 20 Haziran 1999… 2004 Milli Güvenlik Kurulu’ndan 5 yıl önce. 1999’da Emin Çölaşan ne demiş? ‘Fetullah’ın ve cemaatin iki özelliği göze çarpıyor. Devlette ve özellikle mülkiyede kadrolaşma. Her şeyin gizlice, sinsice, saman altından su yürüterek yapılması… Fetullah temkimli gidiyor, Türk adaleti cumhuriyet savcıları ise bütün bu olup bitenleri seyrediyor’ 1999 bu. Devlet anca 2004’te anca fark ediyor bunu” ifadelerini kullandı.