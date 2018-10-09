DGS ek yerleştirmeleri ne zaman? 2018 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS sonuçlarına göre istedikleri üniversiteye yerleşemeyenler ÖSYM'den DGS ek tercih kılavuzunu bekliyor. Yaklaşık 35 bin kişilik boş kontenjanın yer aldığı DGS ek yerleştirme sürecinde adaylar işlemlerin ne zaman yapılmaya başlanacağını ve boş kontenjanları merak ediyor.

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) yerleştirme sonuçları 20 Eylül Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklandı. Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adayların gözü kulağı şimdi DGS ek tercih kılavuzunda. Ek tercih kılavuzu ile DGS er yerleştirme ve tercih tarihleri belli olacak.

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Toplam 180 bin kişinin tercih yaptığı DGS’de, 130 bin kişilik kontenjana 94 bin aday yerleştirildi. Boş kalan kontenjanlar ise 35 bin olarak açıklandı. ÖSYM ek tercih kılavuzunu henüz yayımlamadı. DGS ek tecihlerinin Ekim ayı ortasına kadar yayımlanması merak ediyor.



2018 – 2019 eğitim öğretim dönemi için ÖSYM tarafından kabul edilen DGS ek tercihleri henüz başlamadı. Ekim ayı içerisinde başlaması beklenen Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi resmi sitesi üzerinden yapılacak.Tercihler aday tarafından, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.