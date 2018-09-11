Duruşmada baldıza göz kırptı, cezayı yedi

Eski nişanlısıyla tehdit davasının görüldüğü sırada, duruşmayı izleyen eski baldızı sunucu Eda Pera Küçük’e öpücük atıp, göz kırpan Cengiz S.’nin “cinsel taciz” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, sanık Cengiz S.’ye 3 bin 750 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Duruşmada suçalamaları kabul etmeyen Cengiz S., Eda Pera Küçük'ün kendisine husumet beslediğini öne süren sanık “Kasıtlı olarak şikayette bulunduklarını düşünüyorum. Böyle bir eylem gerçekleştirmedim, beraatımı talep ederim. Müştekinin eski erkek arkadaşıyla aramızda yakınlık vardır. Bu nedenle husumet beslediğini düşünüyorum. Olay günü ben yalnızca o dosyanın sanığına odaklanmıştım. Müşteki ile bir irtibatım olmadı” ifadelerini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Cengiz S.'yi 3 bin 750 lira adli para cezasına çarptırdı. Öte yandan mahkeme para cezasını erteledi.

Mahkeme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Küçük, “Çıkan karardan çok mutluyum, daha iyisi olabilirdi” dedi.