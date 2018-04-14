e-Devlet askerlik yerleri: Mayıs ayında askere gidecekler açıklandı… İşte askerlik yeri sorgulama sistemi!

Vatani görevini yapmayı heyecanla bekleyen yurttaşlar askerlik yeri sorgulama işlemini e-Devlet üzerinden kolayca yapabilecek. 98/2 dönem askere gidecek olanalar askerlik yerleri açıklandı. İşte 98/2 yani mayıs celbi sorgulama işlemi...

Askere gidecek olanlar 98/2 askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyordu ve askerlik yerleri açıklandı. Askere gidecek gençler “Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu Sorgulama” veya “Er Sınıflandırma Sonucu Sorgulama” butonlarından askerlik yapacağı birliğe kolayca ulaşabilecek. İşte mayıs celbi askerlik yeri sorgulama detayları…

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, msb.gov.tr resmi internet sitesi aracılığıyla 2018 Şubat 98/2 celp alımlarıyla ilgili önemli açıklamalar gerçekleştirerek, 2018 Mayıs celbinde askeri birliğe katılım gösterecek olan adayların acemi birlikleri 14 Nisan 2018 tarihinde açıklanması beklenirken bir gün önce 13 Nisan’da açıklandı şeklinde duyuru yayımlandı. Aşağıdaki linkten askerlik yerlerini sorgulayabilirsiniz.

ASKERLİK YERİ VE DURUM BELGESİ SORGULAMA

E-DEVLET ŞİFRENİZİ ÜCRETSİZ NASIL YENİLEYEBİLİRSİNİZ?

e-Devlet Şifrenizi unutursanız yeniden temin etmek için PTT şubelerine başvurmak zorunda değilsiniz. Eğer daha önce kullanıcı profilinize cep telefonu bilginizi tanımladıysanız, şifrenizi kendi kendinize ücretsiz olarak yenileyebilirsiniz. Şifre yenileme işlemini bu adresten gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca e-imza, mobil imza ve https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris adresini kullanarak internet bankacılığı ile şifre yenileme işlemi yapabilirsiniz.