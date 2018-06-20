E-ticaret siteleri ve marka savaşlarını İçerik Evreni anlatıyor

Siz de Google'da ön sıralarda yer almak isteyen marka ve e-ticaret siteleri müşterilerine ulaşmanın etkili yolunu içerik olduğunu keşfetti. Çünkü içerik, yeni iletişim düzeninin ve elbette ki yeni pazarlama sisteminin odak noktası. Müşterilerine bu yönde destek olan İçerik Evreni de e-ticaret siteleri ve markalar başta olmak üzere tüm sektörlere içerik desteği sunan önemli markalardan.

Siz de Google’da ön sıralarda yer almak istiyorsanız İçerik Evreni’nin önerilerine kulak verin. Google ve diğer arama motorlarında rakiplerinizi eleyip ön sıralara çıkmanın yolunu arıyorsanız İçerik Evreni ile rakiplerinize gözle görülür farklar atabilirsiniz. İçerik Evreni Google başta olmak üzere tüm arama motorlarında izlemeniz gereken yolu anlatıyor;

İlk yapacağınız kaliteli ve özgün içerik üretmek olmalı. Şayet Google’da iyi bir nokta hedefliyorsanız içeriklerinizin özgün olması dışında, arama sözcüğü ile doğrudan alakalı olması gerekiyor. E-ticaret sitenizin ürün sayfaları ya da blog içeriği fark etmeksizin yapmanız gereken, hedef kitlenize değerli içerikler sunmak.

Ayrıca sitenizde var olan kaliteli içerikler, potansiyel müşterilerinizin sitenizde daha uzun vakit geçirmesini sağlıyor. Potansiyel müşterileriniz, var olan içeriklerinizi okuyarak ürünlerinizi daha iyi anlıyor. Kullanıcılarınıza yönelik “doğru” içerikler, onları satın almaya teşvik ediyor. Ürünleri nasıl kullanacaklarına dair ipuçlarını alabiliyor, yapılan yorumlarla karar vermelerine büyük bir etki ediyor.

İÇERİĞE HER SEKTÖRDEN İLGİ BÜYÜK!

Son tüketiciye ulaşmak isteyen tüm sektörler, son dönemde içerik yatırımlarını artırdılar. İçerik ajansları ile birebir “içerik stratejisi” oluşturarak müşterilerine kendilerini daha iyi ifade etmenin yolunu arıyorlar. Otomotivden tekstile, gıdadan medikale, inşaattan enerjiye hemen her sektör ve marka sitesinde ya da (facebook instagram gibi) sosyal kanallarda kaliteli içerik görmek istiyor. Müşterilerinin gözünde fark yaratmayı amaçlıyor.

İÇERİK AJANSLARI TERCİH EDİLİYOR

İçerik ihtiyacının artması, sektörde yeni yeni içerik ajanslarının da doğmasına, yatırımların bu alana kaymasına neden oluyor. Freelance onlarca yazar ve editöre de böylelikle iş imkanı da doğuyor elbette. Pazar oldukça büyük ancak önemli olan doğru ve kaliteli içeriklerle iyi bir içerik stratejisi oluşturabilmek. İçerik pazarlaması alanında içerik stratejisi oluşturan, e-ticaret siteleri ve markalar başta olmak üzere tüm sektörlere içerik desteği sunan İçerik Evreni de bu mottoyla yola çıkanlardan. Marka ve E-ticaret şirketlerinin kendilerini Google’da öne çıkarmak ve müşterilerini ürünü satın almaya ikna etmek için içeriğin son yıllarda büyük önem taşıdığının altını çizen İçerik Evreni, geleneksel pazarlama yöntemlerinin eskisi kadar etkileyici olmadığını savunuyor ve ekliyor: “Son yüzyılda geleneksel reklam yöntemleri, samimiyetini iyiden iyiye yitirmesiyle birlikte sahneyi ‘içerik pazarlaması’na bıraktı. Hedef kitleyi etkilemek ve kullanıcı ile daha samimi bir iletişim için artık içerik pazarlaması yöntemleri kullanılmak zorunda!” diyor ve ekliyor:

“1996 yılında Bill Gates ‘content is king’ (İçerik kraldır) demişti. Ancak şimdilerde, internet ve sosyal medyanın önlenemez yükselişiyle birlikte içerik, krallık tacını kendinden çok daha değerli olan orijinal – kaliteli – özgün içeriklere kaptırdı… O nedenle içerik pazarlamasında önemli olan, orijinal, kaliteli ve özgün içeriklerle web sitenizi ya da blogunuzu süsleyebilmek… Copy-paste içerik her yerde var! Sitenizde içeriğin önemini hiçe sayılması, markanın ürünlerine etiket koymamasına benzer.”

İçerik Evreni