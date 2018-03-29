Edirne halen ‘kırmızı alarm’ durumunda!

Edirne'de, Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açması sonucu Tunca ve Meriç Nehirleri taştı, tarihi köprüler yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Son durumu değerlendiren DSİ 11'nci Edirne Bölge Müdürü Nesip Özden, 'Kanal Edirne'nin açılmasıyla inşallah taşkınlar olmayacak' dedi.

Bölgede etkili olan yağış ve Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açması sonucu mevcut durumu yüksek olan Tunca ve Meriç Nehirleri su debileri 24 saatte daha da yükselerek yatağından taştı. Edirne merkez ile Yunanistan sınırında bulunan Karaağaç Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan Tunca ve Meriç Nehirleri, taşkın nedeniyle kapatıldı. Bölgeye ulaşım geçtiğimiz yıl açılan Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ile gerçekleşiyor.



Kabus havadan görüntülendi

Edirne’de yaşanan sel ve su taşkını İHA tarafından havadan görüntülendi. Kameralara yansıyan görüntülerde, taşkının boyutu ve tahribatı gözler önüne serildi. Meriç ve Tunca Nehri kenarında bulunan özel ve kamu kurumlarına ait tesisler ve bölgede bulunan bağ evleri taşkın nedeniyle su altında kaldı, söz konusu mevkilerde ciddi tahribat ve maddi hasar oluştu.

DSİ Değirmenyeni Ölçüm İstasyonu verilerine göre Tunca Nehri’nin debi saat 08.00 itibariyle 267 metreküp/saniye olarak ölçülürken, Meriç Nehri debisi ise bin 353 metreküp/saniye olarak bildirildi. Edirne’de, en son 2015 yılında yaşanan taşkın da ciddi maddi hasara yol açtı.

“KANAL EDİRNE’YE MAYIS SONU SU VEREBİLİRİZ”

Edirne’deki son durumu HABERTÜRK’e değerlendiren DSİ 11’nci Edirne Bölge Müdürü Nesip Özden, aşırı yağışlar nedeniyle Tunca ve Meriç nehirlerinde taşma yaşandığını belirterek Kanal Edirne projesinin önemine değindi: “Kanal Edirne’nin kazısının yüzde 99’unu bitirdik. Bir 100 metrelik kısım kaldı. Şu anda köprü inşaatını gerçekleştiriyoruz. Köprü bitince 100 metre de aşılacak. 5 tane köprümüz var toplam, sonuncusu da bitince Kanal Edirne’yi faaliyete almayı planlıyoruz. Eğer havalar müsait olursa, mayıs ayının sonunda köprüyü bitirirsek kanala su vermeyi planlıyoruz. Ama bizim üst imalatlarımız 2018 yılında devam edecek. Tam anlamıyla Kanal Edirne, 2018 sonunda tamamlanacak. Burası taşkın alanı zaten. Bu bölgede kimse yok. Taşkın zarar verecek boyutlarda bir taşkın değil haliyle. Yarından itibaren 15 gün yağış beklemiyoruz. Kanal Edirne’nin açılmasıyla inşallah taşkınlar olmayacak.”

(İHA)