Ek tercihler nasıl yapılacak? Ek yerleştirmeler için kılavuz yayımlandı!

Öğrencileri yakından ilgilendiren ek tercih kılavuzu yayınlanmasıyla öğrencilerin tercih edebileceği bölümler belirlendi. YKS sonuçlarına göre üniversitelere yerleşemeyen öğrenciler için ikinci şans ek yerleştirmeler. Peki, Ek tercih son tarih ne zaman? Ek yerleştirmeler nasıl yapılacak?

Üniversite tercihlerinde umduklarını bulamayan öğrenciler için bir şans daha bulunuyor. Öğrenciler boş kontenjanların yanı sıra ek tercih son tarih ne zaman? Ek tercih sıralaması nasıl olmalı sorularına da yanıt arıyor. İşte YKS ek tercih kılavuzu…

Ek yerleştirmeler hakkında ÖSYM’nin yaptığı açıklama şu şekilde; 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır. Adaylar, 2018-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 14-20 Eylül 2018 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır.

Ek yerleştirme işlemleri, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ve 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile Ek'te sunulmuş olan 2018-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kural ve ilkelere göre yapılacaktır.

YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU – BOŞ KONTENJANLAR

EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE ÖDENECEK?

Ek yerleştirme ücreti 15,00 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme ücreti, 21 Eylül 2018 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecek. İşte, ödeme yapılabilecek bankalar…

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)