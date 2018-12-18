CHP’nin İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu kimdir? İşte Ekrem İmamoğlu hakkında merak edilenler…

CHP sonunda İstanbul Belediye Başkan adayını açıkladı. CHP, İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu oldu. Özgün projeleriyle tanınan CHP'li Beylikdüzü Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hayatına dair detaylar merak ediliyor. Ekrem İmamoğlu kimdir? İşte Ekrem İmamoğlu'nun, nereli olduğu ve hayat hikayesine dair detaylar...

CHP, bugün belediye başkan adaylarının bir kısmını açıkladı. En çok merak edilenlerden biri şüphesiz İstanbul’du. CHP, İstanbul Belediye Başkan adaylığına Ekrem İmamoğlu’nu gösterdi. Beylikdüzü Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hayatına dair detaylar merak ediliyor. Ekrem İmamoğlu kimdir, kaç yaşındadır? İşte Ekrem İmamoğlu hakkında merak edilenler…

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı. 1992`de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı.

Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı. 2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü'nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir. Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991'den bu yana Beylikdüzü'nde yaşıyor.

EKREM İMAMOĞLU’NDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ!

Ekrem İmamoğlu adaylığı kesinleştikten sonra şunları söyledi: “Benim içinde özel, Beylikdüzü halkı içinde özel olan haberi alır almaz sizinle paylaşmanın onurunu yaşıyorum. Cümleme teşekkürle başlamak istiyorum. En başta sevgili eşime, sevgili çocuklarıma bütün aileme… CHP'nin Beylikdüzü teşkilatına, İstanbul il başkanımıza ve partinin tüm üst kurullarına ve en başta sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na, tüm İstanbul'a ve tüm Türkiye'ye yürekten teşekkür ediyorum.”