Erdoğan’dan F-35 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı özel televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. İstanbul'a yapılan 3. havalimanının ismiyle ilgili soruya Erdoğan, seçimden sonra karar verileceğini belirtti.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

3. HAVALİMANI PROJESİ

“Öncelikle bu beş firmamıza çok teşekkür ederim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışını yapacağız. Dünya’nın ilkleri arasına girecek. 2023’ten itibaren de dünyada belki de bir numara olacak. 150 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. 2023’te 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak.

YENİ HAVALİMANININ İSMİ NE OLACAK?

Şu anda bununla ilgili bir isim belirlemedik. İsim konusunda buranın sahibi konumunda olanların da bir yetkisi var. Bu kadar parayı buraya yatırdılar. Onlarla birlikte değerlendirme yaptıktan sonra milletimiz de bize devam derse ondan sonra beraber kararını alır ve buraya yakışan bir isimi vermiş oluruz. Öncelikle şu pazar gününü atlatmamız lazım.

ABD SENATOSU’NUN F-35 KARARI

Biz Türkiye olarak şu ana kadar kararlılığımız neyse bundan sonra da bu kararlılığımızı gösteririz. Oradan olmazsa bir başka yerden olur, daha da olmazsa biz kendi uçağımızı üretir hale de geleceğiz. Şu anda onun da çalışmalarını yapıyoruz.

OPERASYON AÇIKLAMASI

Bakın şu anda bizim güney bölgemizde, Fırat’ın batısı ve doğusu, iki operasyon ağımız var. Fırat’ın batısında bu işleri ağırlıklı Rusya’yla yürütüyoruz, doğusunda ise ağırlıklı olarak koalisyon güçleriyle yürütürüz ama batıda İran da zaman zaman bizimle beraber bu çalışmaların içerisinde bulunuyor.”