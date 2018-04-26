Erdoğan ve Bahçeli’yi üzecek bir anket daha yayınlandı

Erken seçim kararı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'yi üzecek bir anket daha yayınlandı. Katıldığı canlı yayında SONAR'ın son anketini açıklayan Avukat Fidel Okan, AKP ve MHP ittifakının yüzde 46.9'da kaldığını söyledi. Okan, CHP'nin oyunun ise yüzde 23.8 olduğunu belirtti.

Avukat Fidel Okan, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara’nın sunduğu programda SONAR’ın son seçim anketini açıkladı. AKP ve MHP arasında kurulan ittifaka değinen Fidel Okan, “İktidar seçimi kaybetti ancak muhalefet henüz kazanamadı” ifadelerini kullandı. Okan, “AKP-MHP ittifakı yüzde 50’yi geçemiyor, yüzde 46.9 olan Cumhur İttifakı’nın karşısında yer alan CHP yüzde 23.8, İyi Parti-Saadet İttifakı yüzde 14.5, HDP ise barajı aşarak 11.3 oy oranına ulaşıyor” dedi.

İYİ PARTİ-SP İTTİFAKINA DİKKAT ÇEKTİ

İYİ Parti-Saadet ittifakının oy potansiyelinin giderek artabileceğine dikkat çeken Okan, anket yapıldığında İyi Parti ve SP’nin ayrı ayrı ankete katılanlara sorulduğunu, ittifakın sorulmadığını belirtti. Okan, İYİ Parti-SP ittifakı kurulduğunda oy oranının yükselebileceğini dile getirdi.

“İKTİDARA CİDDİ KIRGINLIKLAR VAR”

İktidara yönelik halkın tepkisinin gittikçe arttığını ileri süren Okan, “Dışarı çıktığınızda da gerçekten iktidara yönelik ciddi kırgınlıkların oluştuğunu, iktidarın kendi tabanında da ciddi huzursuzlukların baş gösterdiğini, bu kadar da olmaz denmeye başlandığını görüyorsunuz” dedi.

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CHP’nin seçime girmesi için İYİ Parti’ye 15 milletvekili vererek çok iyi oyun kurduğunu söyleyen Okan, iktidarın seçimi kazanmak için tek çaresinin muhalefetin yapacağı hataları beklemek olduğunu ifade etti.