FETÖ’nün dişçisi iddiasıyla yargılanan Baştan’a 7,5 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara ile Enes Kanter'in fotoğraf çektirdiği diş kliniğinin sahibi Ali İlker Baştan ile eşi doktor Esma Kuriş Baştan'ın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tutuklu sanık Ali İlker Baştan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, Baştan'a adli kontrol kapsamında ev hapsi vererek tahliye etti.

“BİR GRUP HASTA BENİ SUİSTİMAL ETTİ”

Heyet, tutuksuz sanık Esma Kuriş Baştan'ın dosyasının ise ayrılmasına hükmetti. Esma Kuriş Baştan'ın yargılaması devam edecek.

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Ali İlker Baştan, FETÖ'cü eski savcı firari Zekeriya Öz'ü kastederek “Bir grup hasta beni mağdur ve suistimal etmiştir” dedi. Zekeriya Öz'ün kızını tedavi ettiğini anlatan sanık Baştan “Tanışıklığım tamamen hasta doktor ilişkisidir. Zamanın kudretli savcısıdır. Bu şahıs zırhlı arabasıyla bana gelirken bu kişinin bir kaç yıl sonra suçlu olacağını bilemezdim. Keza Enes Kanter de Fenerbahçe ve Milli Takımın oyuncusuydu. Bir zamanlar devletin desteklediği bu yapı için bende iyi şeyler düşünmüştüm. Devletin desteklemesinden dolayı sempati duymuştum. O gruptan tanıdığım insanlar oldu ama hiyerarşik yapıya dahil olmadım.”

“AYAĞIMA KELEPÇE TAKIN SINIRA GÖNDERİN”

Heyet sanık Baştan'a son sözünü sordu. Baştan “Beraatını isteyen Baştan, bizim gibi yetişmiş hekimlerin heba olmasına izin vermeyin. Hatta eğer ceza verecekseniz de ayağıma kelepçe takarak sınıra gönderin en azısından orada yaralı askerlere pansuman yaparım” diye konuştu.