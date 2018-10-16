FETÖ’nün üniversite yapılanmasına operasyon

FETÖ’nün üniversite yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonda, İstanbul, Yıldız Teknik, Gelişim ve İstanbul Teknik üniversitelerinde görev yapan kişilerinde bulunduğu 23’ü aktif çalışan 37 şüpheliden 20’si gözaltına alındı. Operasyon, Sakarya ve Gaziantep’te de gerçekleştirildi.

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. FETÖ'ye yönelik çalışma yapan ekipler İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görev yapan bazı şüphelilerin Bylock kullanıcısı olduğunu belirledi. FETÖ'nün gizli haberleşme programını kullanan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerden 14'ünün görevlerinden ihraç edildiği, 23 şüphelinin ise aktif çalıştığı tespit edildi.

GAZİANTEP VE SAKARYA'DA OPERASYON

İstanbul, Gaziantep ve Sakarya'da düzenlenen baskında, aralarında akademik, idari be kamu işçisi olan 20 şüpheli yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerden 18'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin ise Emniyet'ten serbest kaldığı öğrenildi. Dosya kapsamında haklarında gözaltı kararı olan 17 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.