Fidye için kaçırdılar, işkenceyi ailesine izlettiler

İstanbul Bahçelievler'de arkadaşlarının fidye için kaçırdığı ve bir hafta boyunca işkence yapılan Pakistanlı Obaıd Khan'ı polis kurtardı. Khan ifadesinde, "Bana yaptıkları işkenceyi aileme canlı yayınla izlettiler" dedi.

Bahçelievler Hürriyet Mahallesi’nde kiraladığı evde oturan 3 yıllık oturma izinli Pakistanlı Obaıd Khan (37) bir fabrikada işçi olarak çalışıyordu. Daha önceden tanıştığı Pakistanlı arkadaşları tarafından 21 Eylül’de kaçırıldı.

BİR HAFTA BOYUNCA REHİN KALDI

Kağıthane’de bir adrese götürülen Obaıd Khan’a bir hafta boyunca burada işkence yapıldı. Khan’a yapılan işkence görüntülerini telefon aracılığıyla Khan’ın ailesine canlı izleterek 6 bin dolar fidye istedi. Ailenin durumu Pakistan Başkonsolosluğu’na iletmesi üzerine İstanbul Rehine Müzakere ve Kurtarma Timleri 28 Eylül’de bir çalışma başlattı.

5 SAATTE KURTARILDI

Obaıd Khan’ın Bahçelievler’deki evine giden polis, burada kalan Agıp Muhammed’i (20) sorguya aldı. Yapılan sorguda Obaıd Khan’ın kaçırıldığı adresi polis ekiplerine gösterdi. Ekipler, 5 saatlik çalışma sonrası rehin alınan Obaıd Khan’ı kurtarırken fidyeci Pakistanlı Shhzad Ali (22) ve Usman Muhammed (25) ile evi gösteren Agıp Muhammed gözaltına aldı.

YAPTIKLARI İŞKENCEYİ AİLEME İZLETTİLER

Obaıd Khan polisteki ifadesinde, “Beni evimden kaçırdıktan sonra bilmediğim bir adrese götürdüler. Cebimde bulunan 450 lirayı aldıktan sonra bana işkence yaptılar. Yaptıkları işkenceleri de görüntülü aradıkları aileme izlettiler” dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.