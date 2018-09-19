Gazete sahibine ‘kalemini kırar, öldürürüm’ diye tehdit etti, tutaklandı

Kayseri'de faaliyet gösteren Kayseri Yerel Haber Gazetesi Sahibi Ali Türkaslan, bir inşaat şirketiyle ilgili yaptığı haberden sonra şirket çalışanı tarafından ‘ölümle’ tehdit edildi. Ankesörlü telefon kullanarak gazeteciyi tehdit eden şirket görevlisi, hakim karşısında 'alkollüydüm' diye savunma yaptı. Yanındaki arkadaşı 'alkol almadık' dedi, gazeteciyi öldürmekle tehdit eden kişi tutuklandı.

Gazeteci Türkaslan, “Bekaş'a icra şoku” haberini yazdıktan sonra arabasının camına 5 mermi bırakıldı. Bekaş İnşaatın sahibi Bekir Karahasanoğlu'nun koruması Tayfun Çağrıcı, Kırşehir otobüs terminalindeki ankesörlü telefonu kullanarak, Türkaslan'ı ölümle tehdit etti.

“KALEMİNİ KIRARIM, ÖLDÜRÜRÜM!”

Telefonda yapılan tehdit şöyle;

“…Sen niye akıllı olmuyon lan, oğlum bana bak, o kalemini, o kalemini var ya, bak o senin kalemini kırarım. Bu saatten sonra Kayseri'de seni gezdirmez ederim. Aklınızı başınıza alın tamam mı lan. Tamam mı oğlum? Bilmediğiniz işlere burnunu sokarsanız, o zaman kim olduğumu görecen, mermilerlen anladın mı? Karşına çıktığı zaman duydun mu oğlum? Kafan basmıyor mu senin? Adam akıllı oldu. Uğraştığın kişilere dikkat et tamam mı? Yaşamayı seviyorsan adam akıllı yaşa tamam mı? Bu saatten sonra o kameranı senin g…so… Öldürürüm bak siz, anladın mı oğlum? O gazetende kameranda hadi bakayım ne olacak bu saatten sonra. Kahpeler sizi.”

Gazeteci, tehditle ilgili suç duyurusunda bulundu. Tehdit etme olayına karıştığı belirlenen Tayfun Çağrıcı, Adem Ateş ve Abdurrahman Memiş isimli üç kişi, Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde mahkemeye çıkarılan Tayfun Çağrıcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞİRKET SAHİBİNİN KORUMASI ÇIKTI

Tutuklanan Tayfun Çağrıcı, Bekaş İnşaat'ın sahibinin koruması olarak çalıştığını söyledi. Ali Türkaslan'ı Kayserispor'la ilgili yaptığı haberler nedeniyle uyardığını iddia eden Çağrıcı, “Alkolün etkisiyle yaptım” savunmasını yaptı. Kırşehir'e aynı araba ile giden Adem Ateş ise “Aracı ben kullandım, yolculuk sırasında kimse alkol almadı, alkollü içecek içmedik” ifadesini verdi.

GAZETECİ: KARAHASANOĞLU'NUN AZMETTİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Ölümle tehdit edilen gazeteci Türkaslan, şunları söyledi: “Gözaltına alınan ve tutuklanan şahısları hiç görmedim tanımam. Onlarla doğrudan veya dolaylı yoldan hiçbir husumetimde yoktur! Bekaş İnşaat'ın Sahibi Bekir Karahasanoğlu'nu ise Kayseri'nin en büyük FETÖ/PDY dava dosyasındaki en azılı FETÖ'cülerle yan yana gelip oturmalara katıldığını belgeleyen malum fotoğrafından sonra daha iyi tanıdım! Bekaş İnşaat hakkında geçmişte yayınladığım bu tür haberler olduğu gibi son 1 ay içerisinde ‘Bekaş'a icra şoku' şeklinde bir başka haber kaleme almıştım. Bu insanları Karahasanoğlu'nun azmettirdiğini düşünüyorum. Zanlılar ortaya çıkınca, Bekir Karahasanoğlu ve diğer şirket yöneticileri hakkında da işlem yapılması istemiyle Cumhuriyet Savcılığı'na ek bir ifade verdim.”

KADIN AVUKATI DA TEHDİT ETMİŞLER

Diğer yandan gözaltına alınan şahısların Ankara Barosu'na kayıtlı Nihan Koç isimli kadın avukatı da aynı gün ve aynı saatte tehdit ettikleri tespit edildi. Av Nihan Koç'un, Bekaş İnşaat'ın yüzde 10'unu icra yoluyla satışa çıkaran Haydar Dündar'ın avukatlığını yaptığı öğrenildi. Avukat, 17 Eylül tarihinde Ankara Adliyesine giderek “0386 262…” nolu telefondan arayan erkek şahıs ‘akıllı ol sen canına mı susadın, sonun iyi olmayacak' şeklinde tehditler etti” diye suç duyurusunda bulundu.