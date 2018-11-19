Gazeteci Berat Günçıkan hayatını kaybetti

Cumhuriyet gazetesinde uzun yıllar görev yapan Berat Günçıkan hayatını kaybetti. Günçıkan'ın cenazesi Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazı sonrası toprağa verilecek.

Berat Günçıkan 1959 yılında Balıkesir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir'de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde okudu.

Gazeteciliğe Eskişehir'de yerel gazetelerde çalışarak başladı. Daha sonra Cumhuriyet gazetesinin Adana bürosuna geçti. Cumhuriyet gazetesinde ve Cumhuriyet Dergi'de yayımlanan belgesel röportajları ve dizileri Haraşo'dan Nataşa'ya / Beyaz Ruslar – Kızıl Ruslar ve Gölgenin Kadınları, Cumartesi Anneleri, Milliyetçilik / Linç Kültürünün Tarihsel Kökeni isimleri altında kitaplaştırdı.

Günçıkan’ın eserleri:

Gölgenin Kadınları

Benim Küçük İmparatorluğum

Adalet Yoksa Gelecek De Yok