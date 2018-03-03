Geliyor! Meteoroloji’den İstanbul’a son dakika uyarısı…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'a son dakika uyarısı yapıldı. İstanbul şiddetli yağışların etkisi altında kalacak. Yağmur ve fırtına etkisi olacak. İşte en son hava durumu haberleri...

Meteoroloji yayınladığı son dakika uyarısıyla İstanbulluları uyardı. Bugün etkili olacak sağanak yağış İstanbul’da zor anlar yaşatacak. Yerel olarak kuvvetli rüzgarların da etkili olması sebebiyle İstanbulluları yer yer sıkıntılı durumlar ortaya çıkaracak. İşte Meteoroloji’nin İstanbul için yayınladığı son dakika uyarısı…

İSTANBUL’A GELİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan uyarı şu şekilde; Bugün (cumartesi) İstanbul’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, il genelinde yer yer kuvvetli (20-40 Kg/m2) olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL’DA DOLU YER YER ETKİLİ OLUYOR…

İstanbul’un bazı semtlerinde dolu yağışı kendini gösterdi. Maslak’ta bir süre devam eden yağış daha sonra İstanbul’un Marmara Denizi kıyısında kalan semtlerinde kendini gösterdi. Kocamustafapaşa semtinde de dolu kendini gösterdi…

DENİZ ULAŞIMI DA ETKİLENDİ

İstanbul’da etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok seferini iptal etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından İstanbul’da fırtına etkili oldu. Yer yer etkili olan yağış ise vatandaşlara zor anlar yaşattı. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler, İDO’nun internet sitesinde açıklandı.

İptal edilen seferler şöyle;

12.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa,

14.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa,

16.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy,

14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy,

15.00 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy,

14.00 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı,

13.00 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy,

18.00 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı,

17.00 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy,

16.00 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı.