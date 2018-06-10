Genç kız, 15 ay boyunca kalçasında 10 santimlik kalem ile yaşadı

14 yaşındaki ortaokul öğrencisi H.Y. 2017 yılının Şubat ayında karda kayıp düştü. Sert bir şekilde kalçasının üstüne düşen genç kız kalçasında bir ağrı hissetmeye başladı. Eve gittiğinde bir kalem ucu gören genç kız ağrısının nedenini buna bağladı ancak geçmeyince doktora gitti.

Röntgen filminde de bir sorun çıkmayan genç kıza doktorlar ağrısının zamanla geçebileceğini söyledi. 15 ay boyunca ağrısı devam edince genç kız birçok hastaneye gitti ve en sonunda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne başvurdu. Burada ameliyat edilen genç kızın kalçasından 10 cm uzunluğunda bir kurşun kalem olduğu çıktı. Ameliyatı gerçekleştiren İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Aydın, “Meslek hayatımda böyle bir olaya şahit olmamıştım” dedi.

KURŞUN KALEM RÖNTGENDE BELLİ OLMADIĞI İÇİN TESPİT EDİLEMEDİ

15 ay boyunca kalçasında bir kurşun kalem ile yaşayan genç kızın doktoru Prof. Dr. Aydın, ameliyatı şöyle anlattı: “Hastamızın oturduğunda ağrısı oluyordu. Daha önce birçok doktora gitmiş ve bu ağrının sebebi anlaşılamamıştı. Çok şiddetli ve bazen geceleri bile uyandıran ağrılar yaşamış. Hastayı muayene ettiğimizde kalem olduğuna dair bir bulgu yoktu ancak hasta buzda düştüğünü ve düşme sırasında kalem ucunun batmış olabileceğini bize ifade etti. Röntgende normalde biz metal cisimleri görebiliyoruz ancak bu bir kurşun kalem olduğu için röntgende çok net bir şey görünmüyordu. Hastanın MR’ını çektik ve orada tümör benzeri bir oluşum gördük. Ne olduğu konusunda bizim de bir fikrimiz olmadı o an ve hastayı ameliyata aldık. Ameliyata aldıktan sonra içeriden Yaklaşık 10 cm uzunluğunda bir kurşun kalemin bütün bir şekilde oraya girdiğini gördük. Açıkçası ben de meslek hayatımda ilk kez böyle bir durumla karşılaştım. Hastadan bu cismi çıkardık ve sağlığına kavuştu.” (DHA)