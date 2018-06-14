Genelkurmay Başkanı Akar: Mücadelemiz aralıksız sürecek

Terörle mücadele hakkında açıklamada bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri başta FETÖ olmak üzere terör örgütleri ve her türlü tehlikeye karşı kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı 2018 Yılı 3. ve 4. Dönem Uzman Erbaş Diploma ve Bröve Takma Töreni’ne katılmak üzere Isparta’ya gitti.

KARARLILIK MESAJI VERDİ

Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında konuşan Akar, “Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık köklü tarihinin her döneminde olduğu gibi bugün de bağrından çıktığı asil milletimizin sevgisine ve güvenine layık olmak için ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışı içinde yurt içinde ve sınır ötesinde her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir.” diye konuştu.

“GÜCÜNDEN BİR ŞEY KAYBETMEDİĞİNİ DÜNYAYA GÖSTERDİ”

Bin yıldır millete vatan olan bu coğrafyada var olmak için etkin, caydırıcı ve saygın bir ordunun önemine dikkati çeken Orgeneral Akar, “TSK, bugün sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri, yerli, milli ve modern teknolojiye dayalı caydırıcı gücü, yurt içi ve uluslararası görevlerde sağladığı başarıları, bölge ve dünya barışına katkılarıyla dünya ordularının saygıyla takip ettiği önemli bir güçtür. TSK, terörle mücadele kapsamında çukur operasyonlarıyla teröristleri kazdıkları çukurlara gömmüş, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında ise Fırat Kalkanı, ardından Zeytin Dalı Harekatı’nı başarıyla icra ederek gücünden bir şey kaybetmediğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bugün TSK, içine sızan hainlerden temizlendikçe daha da güçlenerek asil milletimizin kendisinden beklediği egemenlik ve bağımsızlığımızı koruma görevini yüksek bir şuur ve üstün bir başarıyla yerine getirmeye devam etmektedir” dedi.

“SON TERÖRİST YOK EDİLİNCEYE KADAR…”

Askeri disiplinin önemine işaret eden Orgeneral Akar, “Asil milletimizin bağrından çıkan TSK, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen köklü gelenekleri, milli ve manevi değerleriyle Anayasa’da belirtilen çerçevede ve yasalar doğrultusunda dün olduğu gibi bugün de milletinin emrinde ve görevinin başındadır. En büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı bu güvene layık olmaktır anlayışını benimsemiş olan TSK, asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle bayraklaşan vatan topraklarının yani 800 bin kilometrekarenin bütünlüğü ve güvenliğiyle milletimizin yani 81 milyon insanımızın egemenlik ve bağımsızlığı için gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden başta FETÖ olmak üzere PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleriyle ve her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadelemiz en son terörist yok edilinceye kadar yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam edecektir” ifadelerini kullandı. AA