Gezi Parkı’nda çadırların yakılması emrini veren polis müdürüne 10 ay hapis cezası

Taksim Gezi Parkı'ndaki eylemde çadırların yakılması talimatını veren dönemin İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli, “görevi kötüye kullanmak ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından toplam 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hapis cezası ile ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Ramazan Emekli'nin FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ihraç edildiği öğrenildi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya olay sırasında görevli zabıta komiseri Murat Sarı tanık olarak ifade verdi. Sarı, olay günü Gezi Parkı olaylarında görevlendirildiklerini ifade ederek “İsmini orada öğrendiğim İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli’nin koordinesinde bir toplantı yaptık. Toplantı da çevik kuvvetin alana gireceği topluluğu dağıtacağı bizim de belediye olarak çadırları toplanması görevimiz vardı. Çevik kuvvet girdi. Parkın ortalarına doğru karşı taraftan taş, şişe gelmeye başladı. Biz o zamana kadar 20-25 çadırı toplamıştık. İl emniyet Müdür yardımcısı Ramazan Emekli beni çağırdı. Yanımda iki personelim vardı. Biz burada ne kendimizi koruyabileceğiz ne de sizi, geri kalanları yakın talimatı verdi. Bu olaydan sonra çadırlar yakıldı” dedi.

Tanık zabıta memuru Murat Yüce de sanık Ramazan Emekli’nin, “Biz burada kendimizi koruyabileceğiz geri kalanları yakın talimatı verdi” diye konuştu.

Zabıta memurları Hüseyin Aladağ ve Osman Çeküç de, “İl emniyet müdür yardımcısı Ramazan Emekli çadırların yakılması emrini vermiş” diyerek ifade verdi.

Mahkeme, sanık Ramazan Emekli'nin “Görevi kötüye kullanma” suçundan 5 ay, “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçundan da 5 ay olmak üzere toplam 10 ay hapis cezasına çarptırdı.