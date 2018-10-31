Göcek Tüneli’nde yeni iddialar

Muğla’nın Dalaman ile Ortaca ilçelerini birbirine bağlayan ve Yap-İşlet-Devret modeli ile 2006 yılında hizmete açılan Göcek Tüneli ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Göcek Tüneli İnşaat ve Taahhüt A.Ş.’nin eski Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Aydın, ikinci tünelin işletme hakkının kendilerinde olacağına dair ellerinde sözleşme olduğu halde kendilerinin suçlandığını söyleyerek “Halkın yararını düşünerek işletme sürecimizden 6 yıl 20 gün feragat ederek iki tüneli de işletmeye açacağız” dedi.

Göcek Tüneli ile ilgili “Karayolları: 62 milyon liraya tünel yaptık açamıyoruz” başlıklı haberin ardından Türker Uluslararası Nakliye Firması sahibi Tamer Türker ile birlikte tünelin ortağı ve Göcek Tüneli İnşaat ve Taahhüt A.Ş. eski Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Aydın Sözcü'ye özel açıklamalarda bulundu. Aydın “Elimizde bizim haklılığımızı içeren sözleşme varken sanki biz üstümüze düşenleri yapmıyormuşuz gibi bir algı yaratılıyor” dedi.

“MALİYET KURTARMAZDI”

Tünelin ortağı ve Göcek Tüneli İnşaat ve Taahhüt A.Ş. eski Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Aydın tünel ihalesinin 2002 yılında açıldığını kaydederek, Yap – İşlet- Devret Modeliyle ihaleyi kendilerinin aldığını hatırlattı. Sözleşme imzalandığında ikinci tüp projenin yapılacağı ve şartnamesinin belli olduğunu söyleyerek “Yetkililer, ikinci tüpün yapımını da bize teklif ederek ‘Siz yapın işletme sürecini 10 yıl daha uzatalım' dedi. Biz ise 20 yıl istedik, 17'ye düştük onlar 10'da ısrar ettiler, anlaşamadık. Çünkü maliyet kurtarmazdı. Sonuçta orayı devlet yaptı ama elimizde sözleşme gereği oradan da para karşılığında geçiş sağlanması gerekiyordu” dedi.

“BAŞBAKAN DAVUTOĞLU'NA EKSİK BİLGİ VERİLDİ”

Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun Muğla mitinginde yaptığı açıklamada devletin yaptığı ikinci tüp geçişin ücretsiz olacağını söylediğini ve böylece ona doğru bilgi verilmediğinin ortaya çıktığını savunan Necmettin Aydın, “Doğal olarak bu açıklama sonradan düzeltilemeyince bitmiş tünel zorunlu olarak hizmete sokulamadı. Hatırlanırsa Sayın Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı olduğunda bu gerçeği açıklamıştı ama kimse dikkate almadı” şeklinde konuştu.

“DEVLET, TÜNELİ BİZDEN ALMAK İSTEDİ”

İkinci tüpün açılamaması üzerine bu kez bizim tüpü devlet satın almak istedi diyen Necmettin Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Görüşmeler yapıldı fakat bunun Yap–İşlet–Devret modeline aykırı olacağı düşünülerek vazgeçildi. Tünel, anlaşmaya göre 8 milyon dolarlık yatırımdı ama 16 milyon dolara mal oldu. Biz buna dolardaki kur farkını yansıtmadık”

“İŞLETME SÜREMİZDEN 6 YIL FERAGAT ETTİK”

İkinci tünel için yeniden yetkililerle bir araya geldiklerini ifade eden Aydın, şunları kaydetti: “İkinci tüpü açalım işletme sürenizden 7 yıl düşelim dediler. Her ne kadar bizim aleyhimize durum olsa da, sözleşme gereği haklı olsak da yine halk yararını düşünerek biz işletme süremizden 6 yıl 20 gün feragat ederek ikinci tüpün de hizmete girmesi için anlaştık”

“DEVLETİN VERDİĞİ FİYATI YANSITMIYORUZ”

En pahalı tünel dendiğine dikkat çeken Necmettin Aydın, sözlerini şöyle noktaladı; “Devletin otomobil geçişinde 2018 yılı için fiyatı 8.40 idi. Biz 5,5 lira alıyoruz. Sözleşmede yıllık zam artışı TEFE-TÜFE ortalamasıyla zam yapılır maddesi var. Biz bu ortalamanın yüzde 30 altlarında artış uyguluyoruz. Sözleşmede ücret ödemeden hiçbir araç geçemez ibaresi var. Biz buna rağmen görevli olan polis, jandarma, ambulans ve itfaiyelerden hala inisiyatif kullanarak para almıyoruz.”