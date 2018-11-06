Hadi ipucu 6 Kasım: Budin ve Peşte’yi birleştiren nehrin adı nedir? İşte Hadi 12:30 sorusu…

Hadi ipucu sorusu bugün yani 6 Kasım'da Budapeşte'den geldi. Budin ve Peşte'yi birleştiren nehrin adı Hadi 12:30 ipucu sorusu oldu. Peki Budin ve Peşte'yi birleştiren nehrin adı nedir? İşte Budapeşte hakkında çok önemli bilgiler...

Hadi öğlen yarışmasının ipucu sorusu belirlendi. Bugünkü Hadi sorusu “Budapeşte'ye giden var mı? Aslında nehrin iki yakasındaki Budin ve Peşte'nin birleşmesinden oluşmuş bir şehir… Peki bu nehrin adını bilen var mı?” sözleri ile duyuruldu. İşte Budin ve Peşte’yi birleştiren nehrin adı…

12:30 HADİ İPUCU SORUSU

Soru: Budin ve Peşte’yi birleştiren nehrin adı nedir?

Cevap: Budin’i ve Peşte’yi birleştiren nehir Tuna nehridir. Hatta ikiehri birbirine bağlaması için Chain Köprüsü inşa edilmiştir.

BUDAPEŞTE HAKKINDA

Budapeşte, Macaristan’ın başkentidir. Aslında Tuna nehrinin iki yakasındaki Budin (Buda) ve Peşte’nin 17 Kasım 1873 yılında birleşmesiyle oluşmuş şehirdir.

Eski yıllarda Tuna nehri Budin’i ve Peşte’ yi ayırmıştı. İki şehri birbirine bağlaması için Chain Köprüsü inşa edilmeye başlamıştı. Bu köprü iki şehri birbirine bağlayacaktı. 17 Kasım 1873 yılında köprünün inşa edilmesiyle iki şehir bağlandı ve şehrin adı Budapeşte oldu.[1]

Budapeşte, Macaristan’ın politik, kültürel, ticari, endüstri ve ihracat merkezidir. Berlin'den sonra Orta Avrupa'nın en büyük ikinci şehri olup, Macaristan nüfusunun beşte biri, 2003 yılı sayımına göre 1.719.343 kişi Budapeşte’de yaşamlarını sürdürmektedir.

Budapeşte coğrafi konumu, tarihî eserleri ve diğer çekicilikleri ile Avrupa'nın en güzel şehirlerinden biridir. Şehir Tuna'nın batı yakasında Buda (Budin) ve doğu yakasında Peşte şeklinde iki bölüme ayrılmıştır. Tuna'nın batı kıyısında Buda kalesinin çevresindeki görece engebeli bölgede tarihî semtler uzanır. Şehrin iş merkezi ve kalabalık semtleri ise Tuna'nın doğusundaki ovaya açılan düzlüktedir.