Hadi ipucu sorusu (18 Kasım 20.30): Hava sıcaklığı kaç derecenin altına düştüğünde kış lastiği kullanılır?

Hadi bu akşam 20.30'da! Ödül 30.000 TL! Kış mevsimi geldi, bugünkü ipucu, kış lastikleriyle ilgili. Araçlarımızın bakımını yaptırmak, mevsime uygun lastik kullanmak can güvenliğimiz için her zaman çok önemli.Hava sıcaklığı kaç derecenin altına düştüğünde taşıtlarda kış lastiği kullanılması gerekir?
18 KASIM HADİ İPUCU SORUSUNUN CEVABI:
7 DERECE
Kış lastiği veya kar lastiği, kar ve buz üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmış lastiklerdir. Kış lastikleri, yaz lastiklerindekilerden daha büyük aralıklı taban tasarımı ile kar ve buz üzerind çekişi arttıran özelliklere sahiptir.
2017 yılı itibari ile Türkiye'de kış lastiği zorunluluğu uygulaması yürürlüğe girmiştir. Bu uygulamaya göre, M+S ve/veya 3PMSF ibarelerini taşıyan lastikler kış lastiği kapsamına girmektedir.
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