Hadi ipucu sorusu (19 Aralık): Islak ve parlak görünüm veren makyaj tekniğini nedir? Hadi ipucu…

Hadi ipucu sorusu makyaj ile yakından ilgilenlerin zorlanmadan cevap verebileceği yerden geldi. Hadi bilgi yarışması bugünkü ipucu sorusunda; "Islak ve parlak görünüm veren makyaj tekniğini nedir" diye sordu. İşte, bugünün Hadi ipucu cevabı...

Hadi ipucu 19 Aralık yarışması için İnstagram sayfasında yayınladı. Saat 20:30’da başlayacak ve 15 bin tli büyük ödüllü Hadi bilgi yarışmasında günün ipucu sorusu makyaj malzemeleri ile yakından ilgilenlerini sevindirecek yerden geldi. “Gölgelendirme ve aydınlatma teknikleri ile yüzünü boyutlandırabilir, dilediğin bölgeleri ön plana çıkarabilirsin.” notu ile paylaşılan Hadi ipucu sorusu “aydınlatıcı kullanılarak yapılan, ıslak ve parlak görünüm veren makyaj tekniğinin adı nedir” oldu. İşte, Hadi ipucu sorusu…

HADİ İPUCU SORUSU

Soru: “Kozmetikte yeni trendler benden sorulur!” diyorsan bu akşamın ipucu senin için hadici! Gölgelendirme ve aydınlatma teknikleri ile yüzünü boyutlandırılabilir, dilediğin bölgeleri ön plana çıkarabilirsin. Peki aydınlatıcı kullanılarak yapılan, ıslak ve parlak görünüm veren makyaj tekniğinin adını doğru tahmin edebilir misin?

CEVAP: Hadi ipucu sorusunun bugünkü cevabı Strobing olacak.

STROBİNG NEDİR, NASIL YAPILIR?

Yüzün bazı noktalarını belirginleştirerek ıslak bir görünüm sağlayan strobing, ağır kontür tekniğinin tersine çok daha doğal bir yöntem. Klasik kontürleme kapatıcı ve bronzerla yapılan işlem fotoğraflarda kalıp gibi duran bir makyaj etkisi verirken; strobing tekniği, çok daha natürel ve canlı bir görünüm kazandırıyor.

Her makyajda olduğu gibi ilk adım temiz bir cilt. Ardından cildinizi düzenli olarak kullandığınız nemlendirici kreminizle nemlendirin. Tamamen tercihinize bağlı olarak hafif bir fondöten, bb, cc krem ya da renkli nemlendiricilerle yüzünüzün rengini eşitleyin. Bu işlemden sonra gözaltlarınıza kapatıcı uygulayın.

Fondöteni sabitlemek için transparan pudra ile çok hafifçe makyajınızın üzerinden geçin. Aydınlatıcınızı ışığın altında cildinize baktığınızda doğal olarak aydınlanan noktalara bir fırça ya da parmaklarınız yardımı ile uygulayın.

YILBAŞINDA MAKYAJ NASIL OLMALI?

Yılbaşını ister dışarda geçirin ister evde. Her şekilde de kusursuz bir makyaja sahip olmak istiyorsanız öncelikle kombininize uygun olmasına dikkat edin. Çünkü kullanacağınız alakasız bir far ya da ruj her şeyi bir anda mahvedebilir. Kıyafetinizin tonlarını belirledikten sonra kesinlikle abartıya kaçmamaya dikkat edin. Yüzünüzde hiç makyaj yokmuş gibi de görünmeyin. Yapacağınız makyaj sade ama vurgulu olmalı.

Yeni yılın ışıltısına uygun olarak ışıltılı bir görünüm elde edebilirsiniz. Ama bunu pullarla ya da simlerle yapmaya kalkmayın. Zira parıldayayım derken palyaçoya dönüşebilirsiniz. Onun yerine highlighter tercih edin.

2019'da her ne kadar renkli gözler öne çıksa da, muhtemelen kıyafetiniz ışıltılı olacağı için makyajda daha doğal tonlara yönelin. Toprak renkleri ideal bir seçim olur. Allıkta da yine pembe yerine şeftali tonlarını tercih edebilirsiniz. Makyajın altın kuralını gözardı etmeyin. Gözlerinizi ne kadar koyu tutarsanız dudaklarınızı o kadar sade bırakın. Ya da tam tersi. Dudaklarınızda koyu tonlar kullanacaksanız, gözlerinize fazla yüklenmeyin…

SAÇLARDA ABARTIYA KAÇMAYIN!

Makyajda olduğu gibi saçınıza karar verirken yine giyeceğiniz kıyafeti göz önünde bulundurun. Kısa ve küt saçlarınız varsa önlerden örerek havalı bir stil elde edebilirsiniz. Yılbaşı için şık bir elbise seçtiyseniz, ensede biten bir topuz yaptırabilirsiniz. Ya da dağınık topuz tercih edebilirsiniz.