Hadi ipucu sorusu | Suicide Squad karakterleri kimlerdir? Hadi ipucu 15 Aralık

Hadi ipucu sorusu İnstragram sayfasında yayınlandı. Merakla beklenen ipucu sorusu yayınlandığı sezonda damgasını vuran Suicide Squat filminden geldi. Dünyanın en kötü kahramanlarının yer aldığı Suicide Squat filmi Hadi ipucu sorusunu yer aldığı yarışmada ödülü ise 30 bin TL olacak. Peki, Suicide Squad filminin karakterleri kimdir? 15 Aralık Hadi ipucu sorusu...

Bilgi yarışması tutkunlarının severek takip ettiği Hadi ipucu sorunu yayınladı. Her gün olduğu gibi bugün de 20:30’da başlayacak olan Hadi yarışmasında büyük ödül 30 bin tl olacak. Hadi, yayınladığı ipucu sorusunda Suicide Squad filmini sordu. Hadi ipucu sorusunda “Dünyanın en kötü kahramanları olan bu efsane karakterleri tanıyor musun?” dedi… İşte hadi ipucu cevabı…

HADİ 20:30 İPUCU SORUSU CEVABI

Suicide Squad filminde dünyanın en kötü kahramanları olan bu efsane karakterleri tanıyor musun?

CEVAP:

Jared Leto – The Joker

Will Smith – Deadshot

Tom Hardy – Rick Flagg

Margot Robbie – Harley Quinn

Jai Courtney – Boomerang

Cara Delevingne – Enchantress.

SUİCİDE SQUAD OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Will Smith, Floyd Lawton / Deadshot: Uzman nişancı ve katil. Gün boyunca paralı asker, geceleri ise endişeli bir baba olan Deadshot avlanmaktan hoşlanır, ama genç kızı için doğru şeyleri yapmaya çalışır.

Jared Leto, Joker: Aşırı kötü ruh hastası. Leto rolünü ”neredeyse Shakespearevari” ve ”karakterin güzel felaketi” olarak tanımladı; oynadığı kötü karakter hakkında, ”ben oldukça derin bir dalış yaptım. Fakat bu benzersiz bir fırsattı ve başka bir yol düşünemedim. Bu psikolojik oyunları oynamak eğlenceli oldu. Ama aynı zamanda da çok zahmetli” dedi. Ayrıca filmdeki çoğu yer aldığı sahnenin sonradan silindiğini belirtti.

Margot Robbie, Harleen Quinzel / Harley Quinn: Aşırı çılgın bir kötü ve eski akıl hastalıkları uzmanı. Robbie, Joker ve Harley arasındaki ilişkiyi “Onun (Joker) gibi deli, kelimenin tam anlamıyla deli. Çok çılgın. Ama onu (Joker’i) seviyor. Ve bu gerçekten sağlıksız, işlevsiz bir ilişki. Ancak bağımlılık yapan bir türden.” olarak açıkladı.

Joel Kinnaman, Rick Flag: Subay. Amanda Waller’ın emirlerini yerine getirmek için görevlendirilmiştir. Daha önce Tom Hardy bu rol için seçilmişti fakat zamanlamasındaki uyuşmazlıklar nedeniyle bırakma zorunda kaldı.

Viola Davis, Amanda Waller: Takım’ın emir veren hükümet yetkilisi.

Jai Courtney, George “Digger” Harkness / Boomerang: Ölümcül bumerang kullanan bir katil.

Jay Hernandez, Chato Santana / El Diablo: Alev oluşturabilen eski Los Angeles çete üyesi. Takım’ın arasında savaşmak istemeyen tek kişidir.

Adewale Akinnuoye-Agbaje, Waylon Jones / Killer Croc: Sürüngen özelliklerini geliştirmeye sebep olan cilt kondisyonundan muzdarip aşırı kötü biri.