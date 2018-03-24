Hafta sonu neredeyse tüm yurtta yağmur etkili! Meteoroloji’den uyarılar geldi

Hafta sonu çıkacaklar dikkat! Meteorolojiden kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarıları peş peşe geldi! Çamur şeklinde yağan yağışlar bugün de etkili olacak. Ülke genelinde yağışlı geçireceğimiz bir hafta sonuna girdik. Hava sıcaklıklarında düşüş var. Yağmur, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. İşte ayrıntılar...

Yağış bu hafta sonu da neredeyse tüm yurtta etkili olacak. Çamurlu yağışlar sürecek. Sıcaklık düşecek ve yağışlar bazı bölgelerimizde gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. İşte hafta sonunda tüm yurtta hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı…

İŞTE İSTANBUL’DA GÜN İÇİNDEKİ HAVA SICAKLIĞI DEĞERLERİ

Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege, Orta Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın doğu ilçeleri, Çanakkale, Balıkesir’in batı ilçeleri, Sinop, Giresun ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığı, ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına, Trakya’da yer yer altına ineceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii) İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde (70-90 yer yer 100 km/sa) esmesi bekleniyor.

İŞTE 3 BÜYÜK İLİMİZDE HAVA SICAKLIKLARI

İstanbul: 10 derece civarında seyredecek. Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Ankara: 10 derece aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacak.

İzmir: Yağışlar kuvvetli olsa da Sıcaklık 16 derece civarında seyredecek. . Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

TÜRKİYE’NİN 5 GÜNLÜK SICAKLIK DEĞERLERİ

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii) İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde (70-90 yer yer 100 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması , toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI:

Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı beklendiğinden, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların Kıyı Ege, Orta Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın doğu ilçeleri, Çanakkale, Balıkesir’in batı ilçeleri, Sinop ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 mm) olması beklendiğinden Sel, Su baskını, Yıldırım, Ulaşımda aksamlar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.