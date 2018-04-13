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Halk Arenası Bornova’da!

Halk TV’de ekranlara gelen ve izlenme rekorları kıran, Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu 'Halk Arenası' bu hafta yine gündemi belirliyor. İzmir Bornova Kültür Merkezi’nden sevenleriyle buluşan Halk Arenası'na halktan her hafta olduğu gibi yine büyük bir ilgi var. Salon İzmirliler tarafından hınca hınç doldurulmuş durumda!..

android-time 21:07 13 Nisan 2018
Haberler Gündem
Halk Arenası Bornova’da!
Halk TV’de ekranlara gelen ve izlenme rekorları kıran, Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu 'Halk Arenası' bu hafta yine gündemi belirliyor. İzmir Bornova Kültür Merkezi’nden sevenleriyle buluşan Halk Arenası'na halktan her hafta olduğu gibi yine büyük bir ilgi var. Salon İzmirliler tarafından hınca hınç doldurulmuş durumda!..

Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'la ‘Halk Arenası' yine günlerce konuşulacak. Bornova Kültür Merkezi'nden sevenleriyle buluşan ‘Halk Arenası’na bu hafta, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Milli Mücadele'yi, Cumhuriyet'i ve Atatürk'ü en iyi anlatan cesur tarihçi yazar Sinan Meydan ve sivil toplum kuruluşlarına verdiği destekle dikkatleri üzerinde toplayan CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı konuk…10

Uğur Dündar, uçağının rötar yapması sonucu, programda yerini alamayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın yerine, salondaki konuklardan CHP İzmir milletvekili Atila Sertel’i sahneye çağırdı

İşte Halk Arenası’ndan en güzel kareler…

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Son güncelleme: android-time 21:3513.04.2018
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