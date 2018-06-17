Halk Arenası’nın konuğu Meral Akşener

Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın Halk TV'de yayınlanan Halk Arenası programının konuğu İYİ Parti lideri Meral Akşener oluyor.

İstanbul Sultanahmet’te yapılması planlanan ancak Fatih İlçe Seçim Kurulu tarafından engellenen Uğur Dündar’la Halk Arenası programı İstanbul’un Büyükçekmece İlçesi’nden ekranlara gelecek. Dündar’ın konuğu olan İYİ Parti lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener merak edilen soruları canlı yayında yanıtlayacak.

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UĞUR DÜNDAR’DAN MESAJ

Dündar Sultanahmet Meydanı’nda yapılması engellenen program için şu mesajı paylaştı;

“Engellemeler sonucu Sultanahmet Meydanı’ndan Büyükçekmece’deki Kültür Parkı’na alınan Halk Arenası Özel’de, İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener konuğum oluyor. Canlı yayın 21.00’de başlıyor…”