Holding binasına bomba bırakan teröristler yakalandı

İstanbul’da Cengiz Holding’in Kısıklı’daki binasına bomba konulmasıyla ilgili biri kadın iki kişi gözaltına alındı. Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi olduğu belirtilen kişilerin Kuzey Irak’ta PKK kamplarında bomba eğitimi aldığı öğrenildi. Aramalarda el bombası, bomba yapımında kullanılan malzemeler, peruk ve özel güvenlik giysisi ele geçirildi. 8 ayrı terör eylemi gerçekleştirdiği öğrenilen kişilerin mahkemece arandığı da ortaya çıktı.

Üsküdar Kısıklı'daki Cengizhan Holding'in binasına 2 litrelik pet şişe içerisinde zaman ayarlı El Yapımı Bomba (EYP) bırakılması üzerine polis ekipleri bombayı etkisiz hale getirdi. Bombayı bırakanları tespit etmek için bir çalışma başlatan polis, araştırmada biri kadın 2 şüpheliyi belirlendi.

EL BOMBASI BULUNDU

MLKP üyesi olduğu iddia edilen şüphelilerin yakalanması için Ataşehir'deki adrese Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda biri kadın iki kişi yakalandı. Aramalarda, 1 el bombası, bomba yapımında kullanılan malzeme, özel güvenlik giysisi ve peruk ele geçirildi.

SEKİZ TERÖR EYLEMİ

Gözaltına alınan iki kişinin, 2011 yılında Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'nın Gare Kampı'nda eğitim aldıkları ve YPG çatısı altında MLKP terör örgütünün sözde Fakirler ve Ezilenlerin Silahlı Kuvvetleri (FESK) kanadına yer aldıkları tespit edildi. 8 ayrı terör eylemi yaptıkları belirtilen şüphelilerin aşağıdaki eylemleri gerçekleştirdikleri belirtildi.

-26 Temmuz 2015'te İzmir Karşıyaka AK Parti ilce teşkilat binasına bombalı saldırı

-11 Ağustos 2015'te İzmir Bornova ilçesi Çamdibi Polis Merkezi Amirliğine bombalı saldırı

-12 Ağustos 2015'te İzmir Bornova'da MHP ilçe teşkilatına bombalı saldırı,

-29 Eylül 2015'ye İzmir Buca'da görevli devriye ekiplerine silahlı saldırı

-4 Mart 2016'da İzmir ili Çiğli ilçesinde bulunan TOMA fabrikasına silahlı el bombalı saldırı

-3 Nisan 2017'de Mersin Mezgitli'de polis servisi güzergâhına bombalı saldırı

-31 Ağustos 2017'de İzmir Cezaevi servis aracına bombalı saldırı

-3 Şubat 2018'de Bursa'da Çevik Kuvvet aracının geçiş güzergahında bombalı saldırı

-26 Şubat 2018'de Pamukkale'de trafik direğine kelepçeli bomba paketi yerleştirilmesi; olaylarına karıştıkları öne sürüldü.

İZMİR VE DENİZ'Lİ DE ARANIYORDU

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen iki kişinin İzmir 3. Sulh Ceza, ve Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğince arandığı öğrenildi. Kişilerin, Denizli'de “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma”, “Devletin Birliğini ve Bütünlüğünü Bozma”, Tehlikeli Maddeleri izinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme”, “Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma, Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik, Kimyasal Silah Kullanarak Öldürme” suçlarından arandığı belirtildi.