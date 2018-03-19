İçişleri Bakanı şehit ailelerine seslendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit aileleriyle 18 Mart Şehitler Günü için verdiği yemekte bir araya geldi. Yemekte şehit ailelerine seslenen Bakan Soylu “Bugün Afrin'deyiz. Ay yıldızlı bayrağımızı, evlatlarımız Afrin'in merkezine diktiler. Aslında biz oraya sadece toprağından, yurdundan, çoluğundan çocuğundan, eşinden, barkından ayrı düşen, namusunu muhafaza etmek için şu Müslüman yurduna sığınanların tekrar kendi yurtlarına dönmesinin merhametini getirmeye çalışıyoruz” dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla Gölbaşı Vilayetler Evi’nde verdiği yemekte, şehit aileleri ile bir araya geldi. Şehit aileleri buluşmasında ve şehitlerin anıldığı toplantılarda yalnız olmadıklarına inandığını ifade eden Bakan Soylu, “Bilirim ki o evlatlarımız, bizim şehitlerimiz manevi varlıklarıyla aramızdadırlar çünkü Cenab-ı Allah’ın ayeti açıktır, ‘Onlara ölüler demeyiniz, onlar diridirler. Ancak siz bilmezsiniz.’ Öyleyse bizler burada yalnız değiliz. Bugün Afrin’deyiz. Hele 18 Mart günü Afrin’deyiz. Ay yıldızlı bayrağımızı, evlatlarımız Afrin’in merkezine diktiler. Bugün haykırıyoruz hep birlikte. Aslında biz oraya sadece toprağından, yurdundan, çoluğundan çocuğundan, eşinden, barkından ayrı düşen, namusunu muhafaza etmek için şu Müslüman yurduna sığınanların tekrar kendi yurtlarına dönmesinin merhametini getirmeye çalışıyoruz” ifadelerine yen verdi.

Bakan Soylu, salona girişinde şehit aileleriyle tek tek selamlaştı ve çocuklara oyuncak dağıttı. İHA