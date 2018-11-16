Son dakika: İki belediye başkanı görevden alındı

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. İçişleri Bakanlığı: "Haklarında yürütülen soruşturmanın selameti açısından Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ordu Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar görevlerinden uzaklaştırılmışlardır."

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, haklarında yürütülen soruşturmanın selameti açısından Kahramanmaraş Elbistan İlçe Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ordu Ünye İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çamyar’ın görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Ünye Belediye Başkanı AKP'li Çamyar, devletin muhtaç durumdaki ailelere verdiği evde bakım maaşını kendi ailesine bağlattığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde il ve ilçe seçim koordinasyon programlarına katılmadığı ve parti hakkında aleyhte sözlü ve fiili davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle 2016 yılında AKP’den ihraç edilmişti.