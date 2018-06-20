İl il milletvekili sayıları: Hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte YSK açıklaması…

Seçim yaklaşırken en çok merak edilen ve araştırılan konulardan biri de illerin çıkaracağı milletvekili sayıları oldu. Hangi şehir kaç milletvekili çıkaracak? İşte illerin kaç vekil çıkaracağına dair YSK tarafından yayınlanan liste…
HANGİ İL KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?
ADANA 15
ADIYAMAN 5
AFYONKARAHİSAR 6
AĞRI 4
AMASYA 3
ANKARA 36
ANTALYA 16
ARTVİN 2
AYDIN 8
BALIKESİR 9
BİLECİK 2
BİNGÖL 3
BİTLİS 3
BURDUR 3
BURSA 20
ÇANAKKALE 4
ÇANKIRI 2
ÇORUM 4
DENİZLİ 8
DİYARBAKIR 12
EDİRNE 4
ELAZIĞ 5
ERZİNCAN 2
ERZURUM 6
ESKİŞEHİR 7
GAZİANTEP 14
GİRESUN 4
GÜMÜŞHANE 2
HAKKARİ 3
HATAY 11
ISPARTA 4
MERSİN 13
İSTANBUL 98
İZMİR 28
KARS 3
KASTAMONU 3
KAYSERİ 10
KIRKLARELİ 3
KOCAELİ 13
KONYA 15
KÜTAHYA 5
MALATYA 6
MANİSA 10
KAHRAMANMARAŞ 8
MARDİN 6
MUĞLA 7
MUŞ 4
NEVŞEHİR 3
NİĞDE 3
ORDU 6
RİZE 3
SAKARYA 7
SAMSUN 9
SİİRT 3
SİNOP 2
SİVAS 5
TEKİRDAĞ 7
TOKAT 5
TRABZON 6
TUNCELİ 2
ŞANLIURFA 14
UŞAK 3
VAN 8
YOZGAT 4
ZONGULDAK 5
AKSARAY 4
BAYBURT 1
KARAMAN 3
KIRIKKALE 3
BATMAN 5
ŞIRNAK 4
BARTIN 2
ARDAHAN 2
IĞDUR 2
YALOVA 3
KARABÜK 3
KİLİS 2
YSK SEÇMEN YERİ SORGULAMA
Seçmen kağıdı ellerine ulaşmayan vatandaşlar, nerede oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinde öğrenebiliyor. 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçiminde oy kullanacaklar için seçmen sorgulama işlemleri yapmaya devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran 2018 Pazar günü seçmenlerin nerede oy kullanacağını öğrenebilmeleri için seçmen sorgulama sayfasını hizmete açtı. Seçmen kağıdı ellerine ulaşmayan vatandaşlar, nerede oy kullanacağını YSK'nın internet sitesinde öğrenebiliyor. İşte tüm detaylar…
E- DEVLET SEÇİM YERİ SORGULAMA EKRANI
E-Devlet kapısına TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra yukarıdaki link sizi ilgili sayfaya yönlendirecek.
OY KULLANMA SAATLERİ
Tüm yurtta: 08.00 – 17.00
Dış Temsilciliklerde: 09.00 – 21.00 saatleri arası
Gümrük Kapılarında: 24 Saat (24 Haziran Pazar günü saat 17.00’a kadar)