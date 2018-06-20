İl il milletvekili sayıları: Hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte YSK açıklaması…

Yeni seçim sistemine göre bu dönem milletvekili sayısı artıyor. Geçmişte 550 olan milletvekili sayısı 600'e çıkıyor. Milyonlarca vatandaş, ikamet ettikleri şehirlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kaç milletvekili göndereceğini araştırmaya başladı. İşte merak edilen vekil sayıları...

Seçim yaklaşırken en çok merak edilen ve araştırılan konulardan biri de illerin çıkaracağı milletvekili sayıları oldu. Hangi şehir kaç milletvekili çıkaracak? İşte illerin kaç vekil çıkaracağına dair YSK tarafından yayınlanan liste…

HANGİ İL KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

ADANA 15

ADIYAMAN 5

AFYONKARAHİSAR 6

AĞRI 4

AMASYA 3

ANKARA 36

ANTALYA 16

ARTVİN 2

AYDIN 8

BALIKESİR 9

BİLECİK 2

BİNGÖL 3

BİTLİS 3

BURDUR 3

BURSA 20

ÇANAKKALE 4

ÇANKIRI 2

ÇORUM 4

DENİZLİ 8

DİYARBAKIR 12

EDİRNE 4

ELAZIĞ 5

ERZİNCAN 2

ERZURUM 6

ESKİŞEHİR 7

GAZİANTEP 14

GİRESUN 4

GÜMÜŞHANE 2

HAKKARİ 3

HATAY 11

ISPARTA 4

MERSİN 13

İSTANBUL 98

İZMİR 28

KARS 3

KASTAMONU 3

KAYSERİ 10

KIRKLARELİ 3

KOCAELİ 13

KONYA 15

KÜTAHYA 5

MALATYA 6

MANİSA 10

KAHRAMANMARAŞ 8

MARDİN 6

MUĞLA 7

MUŞ 4

NEVŞEHİR 3

NİĞDE 3

ORDU 6

RİZE 3

SAKARYA 7

SAMSUN 9

SİİRT 3

SİNOP 2

SİVAS 5

TEKİRDAĞ 7

TOKAT 5

TRABZON 6

TUNCELİ 2

ŞANLIURFA 14

UŞAK 3

VAN 8

YOZGAT 4

ZONGULDAK 5

AKSARAY 4

BAYBURT 1

KARAMAN 3

KIRIKKALE 3

BATMAN 5

ŞIRNAK 4

BARTIN 2

ARDAHAN 2

IĞDUR 2

YALOVA 3

KARABÜK 3

KİLİS 2

YSK SEÇMEN YERİ SORGULAMA

Seçmen kağıdı ellerine ulaşmayan vatandaşlar, nerede oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinde öğrenebiliyor. 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçiminde oy kullanacaklar için seçmen sorgulama işlemleri yapmaya devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran 2018 Pazar günü seçmenlerin nerede oy kullanacağını öğrenebilmeleri için seçmen sorgulama sayfasını hizmete açtı. Seçmen kağıdı ellerine ulaşmayan vatandaşlar, nerede oy kullanacağını YSK'nın internet sitesinde öğrenebiliyor. İşte tüm detaylar…

E- DEVLET SEÇİM YERİ SORGULAMA EKRANI

E-Devlet kapısına TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra yukarıdaki link sizi ilgili sayfaya yönlendirecek.

OY KULLANMA SAATLERİ

Tüm yurtta: 08.00 – 17.00

Dış Temsilciliklerde: 09.00 – 21.00 saatleri arası

Gümrük Kapılarında: 24 Saat (24 Haziran Pazar günü saat 17.00’a kadar)